Yildiz da giocatore immagine della "nuova" Juventus alla panchina: il rapporto con Thiago Motta e cosa non sta funzionando

Zero minuti con la Fiorentina che certificano il momento no per Yildiz: dietro la scelta di Thiago Motta tra cambi di ruolo e dubbi sul futuro.

Nella formazione che ha scelto Thiago Motta e fatto molto discutere contro la Fiorentina, spiccava l'assenza di Kenan Yildiz. Il classe 2005 turco è stato uno dei "big" esclusi a sorpresa dall'allenatore.

Ma oltre alla panchina iniziale, Yildiz non è neanche entrato in campo nonostante la Juventus avesse chiuso il primo tempo sotto di due goal e quindi era chiamata a rimontare.

Ed anche la gestione di Yildiz è uno dei principali temi di discussione attorno al tecnico e tra i dubbi che emergono su come Motta stia affrontando la sua esperienza a Torino.

In estate la Juventus ha puntato sul talento turco, sia a livello sportivo ma anche come giocatore "immagine" del nuovo corso, affidandogli il numero 10. In questi mesi però non è andato tutto come sperato e non a caso si parla anche del futuro di Yildiz. Ma come si è passati da "stella" del presente e del futuro a