Chi è Yanis Massolin, il "marziano" in arrivo all'Inter: ruolo, caratteristiche e carriera del talento del Modena

Di Yanis Massolinabbiamo scritto in tempi non sospetti nel nostro Backstage, la rubrica sulle storie e i talenti da copertina della Serie B. Ma non siamo stati certo gli unici ad accorgersi del suo talento.
Anche l'Inter ha notato i progressi di Massolin. Tanto che, come rivela Sky Sport, l'operazione è ormai giunta ai dettagli dopo diversi giorni di trattativa: al Modena andranno 3 milioni e mezzo più bonus per un trasferimento a titolo definitivo, ma il talento francese rimarrà in prestito in Emilia per sei mesi, fino al termine della stagione in corso.
Ma chi è Massolin? In che ruolo gioca e dove si è snodata la sua carriera fino a questo momento? Tutto sul gioiello che l'Inter accoglierà nella propria rosa tra qualche mese.