Chi è Yanis Massolin, il "marziano" in arrivo all'Inter: ruolo, caratteristiche e carriera del talento del Modena

Carlo Rivetti, presidente del Modena, sarà anche un personaggio fuori dalle righe: a proposito di Inter, ha più volte dichiarato che il suo sogno in caso di promozione in Serie A sarebbe portare Lautaro Martinez al Braglia. Però sa fare il proprio lavoro, ovvero gestire un club di calcio.

Qualche settimana fa, intervistato da DAZN, Rivetti non ha lesinato elogi nei confronti di Massolin. Lo hanno scoperto lui e i suoi uomini, che ora si preparano a rivenderlo. E tutti sono certi che anche in Serie A Yanis farebbe la sua figura.

“Massolin è un vero e proprio marziano: è incredibile quel che sa fare. Secondo me è ancora molto acerbo, quindi ha ampi margini di miglioramento. Sono molto contento che giochi, perché il nostro non è un paese per giovani, è un paese per vecchi, purtroppo. Serve dare l’opportunità ai giovani di poter giocare ad alti livelli. Qua si dice che se facciamo giocare i giovani li bruciamo, poi però non li facciamo bruciare e quindi finiamo per bruciarli comunque".