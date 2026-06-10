Yan Diomande, Gilberto Mora e 10 potenziali rivelazioni dei Mondiali 2026

Per alcuni, però, questi Mondiali potrebbero essere il momento in cui la carriera decolla. La storia del torneo è piena di giocatori sconosciuti fuori dal proprio Paese che, dopo aver brillato in campo, sono diventati celebri.
Da Salvatore Schillaci a James Rodríguez, vedere un giocatore esplodere sotto gli occhi del mondo è emozionante e difficile da prevedere. Chi avrebbe mai detto che Sofyan Amrabat sarebbe stato protagonista nel 2022?
Tuttavia, non sarebbe la stagione delle anteprime dei Mondiali se noi di GOAL non provassimo a segnalare alcuni giocatori meno noti che potrebbero entrare nel cuore dei tifosi durante il torneo in Nord America. Ecco i 10 da tenere d’occhio: