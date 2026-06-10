Yan Diomande, Gilberto Mora e 10 potenziali rivelazioni dei Mondiali 2026

Il settimo posto in Premier League e la qualificazione all’Europa League sono un risultato straordinario per il neopromosso Sunderland, merito soprattutto dei nuovi acquisti arrivati a Wearside e meno dei protagonisti della promozione dalla Championship.

Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs e Brian Brobbey hanno ricevuto molti elogi dagli osservatori esterni, ma per i tifosi del Sunderland Noah Sadiki è stato l’acquisto più determinante.

Arrivato dai campioni del Belgio dell'Union Saint-Gilloise, Sadiki è stato subito paragonato a N'Golo Kanté per la sua energia e l'intelligenza in campo, e ha mantenuto le attese. Qualche voce di interesse da club di Champions League è già circolata, ma potrebbero emergerne altre se Sadiki ripeterà le sue prestazioni anche in nazionale.

Alla prima Coppa del Mondo dal 1974, quando era ancora Zaire, la Repubblica Democratica del Congo punta sulla sua energia in mediana per provare a sorprendere in Nord America. In un torneo che si preannuncia lento, il 21enne potrebbe brillare come talento in grado di cambiare le sorti del match.