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World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Tradotto da

Yan Diomande, Gilberto Mora e 10 potenziali rivelazioni dei Mondiali 2026

Analysis
Coppa del Mondo
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Norvegia
Scozia
Australia
Svizzera
Messico
Costa d'Avorio
Bosnia ed Erzegovina
RD Congo
Cechia
Algeria
Storie

Manca meno di un giorno all'inizio della Coppa del Mondo 2026: il Messico, paese ospitante, sfiderà il Sudafrica in una rivincita della gara inaugurale del 2010. Nelle prossime cinque settimane e mezza vedremo record cadere e la storia riscriversi, con i più grandi campioni in lotta per il trofeo più prestigioso dello sport.

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Per alcuni, però, questi Mondiali potrebbero essere il momento in cui la carriera decolla. La storia del torneo è piena di giocatori sconosciuti fuori dal proprio Paese che, dopo aver brillato in campo, sono diventati celebri.

Da Salvatore Schillaci a James Rodríguez, vedere un giocatore esplodere sotto gli occhi del mondo è emozionante e difficile da prevedere. Chi avrebbe mai detto che Sofyan Amrabat sarebbe stato protagonista nel 2022?

Tuttavia, non sarebbe la stagione delle anteprime dei Mondiali se noi di GOAL non provassimo a segnalare alcuni giocatori meno noti che potrebbero entrare nel cuore dei tifosi durante il torneo in Nord America. Ecco i 10 da tenere d’occhio:

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Ibrahim Maza (Algeria)

    Tornata ai Mondiali per la prima volta dal 2014, l'Algeria schiera un attacco ricco di talenti: dalla stella Riyad Mahrez al capocannoniere delle qualificazioni africane Mohamed Amoura, fino ad Amine Gouri e Houssem Aouar.

    Per un giovane attaccante non è facile entrare nella formazione dei Fennecs, ma Ibrahim Maza ci sta provando con tutte le sue forze.

    Il ventenne arriva da un'ottima stagione d'esordio in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, dove è arrivato la scorsa estate dall'Hertha Berlino, allora in seconda divisione. Nel corso dell'annata ha conquistato un posto da titolare, siglando cinque gol e sei assist.

    Soprannominato “Mazadona” da bambino, il suo stile agile e l’occhio per il passaggio lo hanno fatto paragonare a Florian Wirtz, attirando l’interesse di club come Manchester City, Arsenal e Atlético Madrid.

    Per ora Maza pensa solo ai Mondiali e, con grande fiducia, ha già annunciato che l’Algeria batterà Lionel Messi all’esordio nel Gruppo J.

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  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Australia)

    A differenza del 2022, quando raggiunse gli ottavi con una rosa di giocatori esperti, oggi l'Australia punta su giovani talenti.

    L’attaccante Mohamed Toure ha segnato molto nel secondo tempo di stagione con il Norwich City in Championship, mentre le prestazioni del giovane difensore Lucas Herrington con i Colorado Rapids in MLS gli valgono probabilmente un posto da titolare nei Socceroos e un futuro in Europa.

    Il più interessante però è Nestory Irankunda. Attaccante, si è messo in luce a 16 anni nell’Adelaide United in A-League, attirando l’attenzione del Bayern Monaco che lo ha prelevato nel 2024.

    In Germania non ha mai esordito in prima squadra, ma al Watford, nel suo anno di debutto, è rinato. Sinistro potente, pericoloso sui piazzati e fiducia da vendere: in Nord America può essere l’X-factor dei Socceroos.

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  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina)

    Non tutti i giovani convocati per questi Mondiali saranno titolari, ma Kerim Alajbegovic convince la Bosnia-Erzegovina a fidarsi di lui. La squadra torna in campo per la prima volta dal 2014.

    A marzo è subentrato dalla panchina nelle vittorie nei play-off contro Galles e Italia, ma ora sembra pronto a un posto da titolare nella gara d’esordio contro il Canada, co-padrone di casa, in programma venerdì.

    Ala ambidestra con ottimo fiuto del gol, nella scorsa stagione ha segnato 13 reti con il Red Bull Salisburgo, convincendo il Bayer Leverkusen ad attivare la clausola di riacquisto.

    Non è detto però che Alajbegovic giochi subito alla BayArena: altre squadre potrebbero farsi avanti se continuerà a brillare sul palcoscenico più importante.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (Repubblica Ceca)

    Per gli appassionati di calcio francese, Pavel Sulc è ormai un volto noto. Per chi invece non segue la Ligue 1, i Mondiali potrebbero essere l’occasione di scoprire una delle nuove stelle del calcio ceco.

    Dopo due stagioni da 20 gol con il Viktoria Plzen, ad agosto è approdato al Lione, dove ha segnato 14 reti e fornito 7 assist in tutte le competizioni.

    Più a suo agio come trequartista, ha giocato anche esterno e punta, attirando l’attenzione di club della Premier League. La Repubblica Ceca non è tra le squadre più seguite, ma grazie a lui può essere pericolosa negli ultimi trenta metri.

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  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (Repubblica Democratica del Congo)

    Il settimo posto in Premier League e la qualificazione all’Europa League sono un risultato straordinario per il neopromosso Sunderland, merito soprattutto dei nuovi acquisti arrivati a Wearside e meno dei protagonisti della promozione dalla Championship.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs e Brian Brobbey hanno ricevuto molti elogi dagli osservatori esterni, ma per i tifosi del Sunderland Noah Sadiki è stato l’acquisto più determinante.

    Arrivato dai campioni del Belgio dell'Union Saint-Gilloise, Sadiki è stato subito paragonato a N'Golo Kanté per la sua energia e l'intelligenza in campo, e ha mantenuto le attese. Qualche voce di interesse da club di Champions League è già circolata, ma potrebbero emergerne altre se Sadiki ripeterà le sue prestazioni anche in nazionale.

    Alla prima Coppa del Mondo dal 1974, quando era ancora Zaire, la Repubblica Democratica del Congo punta sulla sua energia in mediana per provare a sorprendere in Nord America. In un torneo che si preannuncia lento, il 21enne potrebbe brillare come talento in grado di cambiare le sorti del match.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Costa d'Avorio)

    Se un giocatore è quasi certo di essere ceduto per almeno 100 milioni di euro (86 milioni di sterline/115 milioni di dollari) nelle prossime settimane, non si può dire che abbia già "sfondato"?...

    È una domanda legittima, soprattutto per Yan Diomande, che ha giocato meno di 60 partite in prima squadra e per molti sarà una novità.

    Diomande è stato eletto Esordiente dell'anno in Bundesliga grazie a 12 gol e 8 assist con l'RB Leipzig. Cresciuto tra Stati Uniti e Leganes, è esploso in Germania attirando l'interesse di Liverpool e Paris Saint-Germain.

    Abile su entrambe le fasce, dovrebbe partire titolare a sinistra per la Costa d’Avorio, con Amad Diallo sull’altra fascia. Se Diomande vi sembra già troppo mainstream, occhio a chi potrebbe subentrare dalla panchina: Bazoumana Toure (20), reduce da un’ottima stagione con l’Hoffenheim.

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  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Messico)

    Nonostante sia il più giovane del torneo, a Gilberto Mora spetta un compito enorme: essere il futuro volto della Nazionale messicana. El Tri sta per affrontare una fase di transizione e da Mora ci si aspetta brillare ora e guidare la squadra in futuro.

    A soli 17 anni, il centrocampista di Tijuana è nel gruppo di Javi Aguirre da quasi un anno: all’inizio del 2026 ha saltato quattro mesi per infortunio, ma ora è in forma e pronto a essere la sua principale fonte di ispirazione alle spalle di Raúl Jiménez.

    I principali club europei lo seguono da tempo e un Mondiale da protagonista scatenerà un'asta per ingaggiarlo.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Norvegia)

    Quando la Norvegia tornerà ai Mondiali dopo 28 anni, tutti guarderanno Erling Haaland al suo primo grande torneo. Qualche occhio sarà anche per il capitano dell’Arsenal Martin Odegaard, fresco di titolo, e per l’imponente Alexander Sorloth, difficile da ignorare accanto a Haaland.

    Chiunque trascuri Antonio Nusa lo fa a proprio rischio e pericolo. Soprannominato “il Neymar norvegese” all’esordio in prima squadra nello Stabaek a 16 anni, Nusa ha confermato le attese prima con il club della sua infanzia e poi con Club Brugge e RB Leipzig.

    Le ultime due stagioni in Germania ne hanno confermato il talento: partendo da sinistra, supera gli avversari e taglia verso il centro col destro, rendendo lo spazio pericoloso per ogni difesa.

    A livello internazionale ha esordito con un gol strepitoso nel settembre 2024 e da allora ha collezionato otto reti e nove assist in 24 presenze. Quest’estate sarà lui a rifornire Haaland, ma non stupitevi se scaglierà anche un paio di tiri imparabili.

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  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (Scozia)

    In un universo parallelo, Ben Gannon-Doak sarebbe già famoso in Premier League e pronto a sostituire Mohamed Salah ad Anfield. Nella realtà, però, la sua giovane carriera non è decollata come auspicato.

    Cresciuto nel vivaio del Celtic, ha attirato l’attenzione appena passato al Liverpool, con qualche paragone a Wayne Rooney per il suo dribbling fisico, pur entrando solo a gara in corso con Klopp. Poi, nel dicembre 2023, una lesione al menisco ha aperto una serie di problemi ai flessori che hanno condizionato le ultime due stagioni.

    Nonostante ciò, lo scorso anno il Bournemouth ha versato 25 milioni di sterline (33,5 milioni di dollari) per ingaggiarlo. Le sue 14 presenze con la Scozia fanno pensare che i Cherries abbiano davvero un talento speciale.

    Compirà 21 anni solo a novembre, ma il suo stile, fatto di dribbling e cross, ricorda il calcio di un tempo. Se resterà in campo, potrebbe regalare alla Scozia di Steve Clarke la magia necessaria per raggiungere, per la prima volta, gli ottavi di finale della Coppa del Mondo.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (Svizzera)

    Chi ha seguito la cavalcata del Friburgo verso la finale di Europa League conosce il contributo di Johan Manzambi, protagonista dell’impresa che ha portato il club tedesco alla sua prima finale europea. Dotato di grande resistenza e di precisione nel passaggio, un giocatore con le sue caratteristiche è raro – e i top club europei lo sanno.

    Se confermasse il suo talento ai Mondiali con la Svizzera, scatenerebbe un'asta di mercato. A centrocampo è il partner perfetto di Granit Xhaka: copre gli spazi, recupera palloni e lascia a Xhaka il controllo del gioco.

    In più sa incidere in zona gol: sette reti e sei assist col Friburgo l’anno scorso, tre centri in 12 presenze con la Svizzera. Un giocatore completo, forse decisivo per il percorso elvetico di quest’estate.

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