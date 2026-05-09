Vlahovic segna ancora, tutti gli occhi su di lui: è tornato, futuro a fine maggio

Il goal del vantaggio, più uno annullato per fuorigioco. Seconda rete consecutiva per Dusan Vlahovic, che dopo quella al Verona entra nel tabellino anche in occasione della sfida vinta contro il Lecce proprio in virtù della sua marcatura, fondamentale per avvicinarsi alla Champions League in attesa delle sfide di Milan, Roma e Como.

Vlhaovic è tornato nel momento clou della stagione, dimostrando di essere carichissimo per provare a portare la Juventus in Champions. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, considerata la scadenza contrattuale del prossimo 30 giugno, il serbo parla sul campo avvicinandosi alla doppia cifra considerando tutte le competizioni, tra l'altro su un totale di ventidue partite e dunque con un risultato vicino a una marcatura (nove totali) ogni due incontri.

Non solo, visto che le nove reti segnate sono arrivate ogni 105 minuti circa. Un dato che riflette soprattutto il percorso in Champions da tre goal in quattro incontri, mentre in campionato Vlahovic ha avuto notevoli difficoltà nel trovare la marcatura tra metà settembre e fine ottobre, con sei partite consecutive a secco. Contro la sua vecchia Fiorentina, nel prossimo turno (il penultimo, prima di chiudere nel Derby contro il Torino), proverà ad incrementare il numero di reti stagionale, mandando un messaggio alla società o ai club che decideranno di puntare su di lui in estate.