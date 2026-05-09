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Vlahovic Lecce Juventus Serie AGetty Images
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Vlahovic segna ancora, tutti gli occhi su di lui: è tornato, futuro a fine maggio

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Lecce vs Juventus
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Vicinoa alla doppia cifra stagionale con il goal segnato contro il Lecce, Vlahovic ha timbrato il cartellino in entrambe le gare post rientro dall'infortunio.

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Il goal del vantaggio, più uno annullato per fuorigioco. Seconda rete consecutiva per Dusan Vlahovic, che dopo quella al Verona entra nel tabellino anche in occasione della sfida vinta contro il Lecce proprio in virtù della sua marcatura, fondamentale per avvicinarsi alla Champions League in attesa delle sfide di Milan, Roma e Como.

Vlhaovic è tornato nel momento clou della stagione, dimostrando di essere carichissimo per provare a portare la Juventus in Champions. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, considerata la scadenza contrattuale del prossimo 30 giugno, il serbo parla sul campo avvicinandosi alla doppia cifra considerando tutte le competizioni, tra l'altro su un totale di ventidue partite e dunque con un risultato vicino a una marcatura (nove totali) ogni due incontri.

Non solo, visto che le nove reti segnate sono arrivate ogni 105 minuti circa. Un dato che riflette soprattutto il percorso in Champions da tre goal in quattro incontri, mentre in campionato Vlahovic ha avuto notevoli difficoltà nel trovare la marcatura tra metà settembre e fine ottobre, con sei partite consecutive a secco. Contro la sua vecchia Fiorentina, nel prossimo turno (il penultimo, prima di chiudere nel Derby contro il Torino), proverà ad incrementare il numero di reti stagionale, mandando un messaggio alla società o ai club che decideranno di puntare su di lui in estate.

  • RINNOVO O SALUTI?

    Attualmente la situazione legata al rinnovo di Vlahovic appare congelata, tanto che non ci sono stati aggiornamenti sul suo possibile futuro alla Juventus oltre giugno. Il serbo si guarda attorno in attesa che una big europea si faccia avanti, ma per ora anche in questo senso tutto tace.

    La sensazione è che dopo il Derby contro il Torino che chiuderà la stagione, l'entourage di Vlahovic valuterà tutte le eventuali offerte così da prendere una decisione in tempi rapidi, anche in virtù della mancata partecipazione della Serbia al Mondiale di giugno e luglio.

    L'offerta della Juventus sarebbe 'alla Yildiz', ovvero un contratto pluriennale con ingaggio da 6 milioni di euro più bonus.

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  • "DIPENDE SOLO DA NOI"

    "È tutto nelle nostre mani: non c’è pressione per nessuno, dipende solo da noi" ha affermato Vlahovic a proposito dell'obiettivo Champions, una volta terminata la gara contro il Lecce.

    Gara contro il Lecce in cui ha tra l'altro segnato il goal più veloce di un bianconero nell'ultimo vetennio di Serie A.

    Juventus-Fiorentina e Torino-Juventus chiuderanno il campionato di Madama, con Vlahovic che potrebbe partire nuovamente titolare e per entrambi gli incontri: due gare speciali, visto il suo passato viola e il Derby cittadino che porteranno Madama in Champions o in Europa League.

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  • PARLA SPALLETTI

    "Vlahovic assente l'abbiamo sofferto come il pane" ha fatto sapere Spalletti a fine gara.

    "Ha caratteristiche diverse, non si può giocare a calcio senza queste caratteristiche vincenti, a una squadra serve il terminale fisico, che faccia goal, che regga impatti e duelli".

    Ancora una volta Spalletti ha confessato quanto apprezzi il giocatore: ora il futuro, attualmente nebuloso.

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