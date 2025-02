Vlahovic e Koopmeiners verso un'altra esclusione in Juventus-Inter: come è cambiato il loro "ruolo" nella squadra

Nelle ultime settimane è cambiato tutto per Vlahovic, molto per Koopmeiners: contro l'Inter può arrivare un altro messaggio da Thiago Motta.

La Juventus si presenterà al grande appuntamento contro l'Inter, in programma domenica sera all'Allianz Stadium, con tante soluzioni differenti, soprattutto dal centrocampo in avanti.

C'è abbondanza per Thiago Motta, che sarà chiamato a fare scelte difficili e che farebbero sicuramente discutere: a partire da quella su Teun Koopmeiners, fuori in Champions contro il PSV e nel momento più difficile da quando è arrivato in bianconero.

Se per il centrocampista olandese tutto questo è una novità, non lo è ormai più per Dusan Vlahovic, che da tempo ha perso centralità all'interno della squadra. Saranno entrambi esclusi contro l'Inter o avranno una chance di riscatto? Cosa filtra sulla loro presenza e come è cambiato il loro "ruolo" in questi mesi. Erano imprescindibili e insostituibili, adesso non lo sono più.