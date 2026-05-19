Ancelotti è stato criticato per aver preferito Neymar ad attaccanti più in forma, ma l'allenatore italiano ha difeso la scelta in conferenza stampa a Rio de Janeiro. "Ha migliorato la forma fisica", ha dichiarato a ESPN. "È un giocatore importante per il Mondiale: ha esperienza, è amato dal gruppo e può creare un clima positivo. Non l’abbiamo scelto come semplice sostituto, ma perché può aiutare la squadra, che sia per un minuto, cinque o novanta, o anche solo per tirare un rigore”.