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Neymar(C)Getty Images
Moataz Elgammal

VIDEO: Neymar condivide la sua reazione commossa alla convocazione ai Mondiali: con lui la fidanzata Bruna Biancardi

Neymar
Brasile
Coppa del Mondo
Santos FC
C. Ancelotti
Brasile vs Marocco

Neymar ha pianto dopo la convocazione ufficiale con il Brasile per i Mondiali 2026. L'attaccante ha condiviso un video commovente con la compagna Bruna Biancardi e amici, segnando il suo ritorno internazionale dopo i problemi di infortunio.

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  • Ritorno carico di emozioni per Neymar

    Neymar è scoppiato in lacrime dopo che il ct del Brasile Carlo Ancelotti ha confermato la sua convocazione tra i 26 per il Mondiale. Su Instagram il 34enne ha pubblicato un video commovente in cui, con Biancardi e il suo entourage, reagisce all'annuncio.

    Ha commentato: "Uno dei giorni più emozionanti e felici della mia vita. Grazie, Brasile!". La convocazione arriva dopo un lungo recupero da una lesione al legamento crociato anteriore subita nell'ottobre 2023. Con 79 gol in 128 presenze, il miglior marcatore della storia della Seleção è pronto per il suo quarto Mondiale.


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  • Ancelotti difende l'attaccante

    Ancelotti è stato criticato per aver preferito Neymar ad attaccanti più in forma, ma l'allenatore italiano ha difeso la scelta in conferenza stampa a Rio de Janeiro. "Ha migliorato la forma fisica", ha dichiarato a ESPN. "È un giocatore importante per il Mondiale: ha esperienza, è amato dal gruppo e può creare un clima positivo. Non l’abbiamo scelto come semplice sostituto, ma perché può aiutare la squadra, che sia per un minuto, cinque o novanta, o anche solo per tirare un rigore”.

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  • Delusione per l'attaccante del Chelsea

    Mentre i giornali esaltano la stella del Santos, l’annuncio della rosa ha deluso João Pedro. Il 24enne ha chiuso la stagione con 15 goal e 5 assist in Premier League, per un totale di 25 azioni da gol in tutte le competizioni. Nonostante ciò, Pedro ha espresso la sua delusione sui social: "Ho dato il massimo in ogni momento. Purtroppo non ho potuto realizzare il sogno di rappresentare il mio Paese ai Mondiali, ma resto calmo e concentrato come sempre. Gioie e frustrazioni fanno parte del calcio. Auguro buona fortuna a chi ci sarà”.

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Cosa riserva il futuro al Brasile?

    Il Brasile si concentra ora sulla prossima Coppa del Mondo in Nord America. Prima di esordire contro il Marocco nel New Jersey il 13 giugno, la nazionale disputerà due amichevoli contro Panama ed Egitto per affinare la strategia.

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