Solo una tra Vicenza e Carrarese potrà festeggiare la promozione in Serie B al termine dei playoff.

La lunga fase dei playoff di Serie C sta per giungere al termine: Vicenza e Carrarese sono le due finaliste che si contendono il posto al sole dell'agognata promozione in B.

I veneti cercano il riscatto a due anni dalla retrocessione maturata alla fine del campionato 2021/22; per i toscani si tratterebbe invece di un ritorno in seconda serie dopo ben 76 anni di attesa.

Ma cosa succede se Vicenza-Carrarese finisce in parità al 90'?