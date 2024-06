DIRETTA: Vicenza-Carrarese LIVE! Gli aggiornamenti sulla finale playoff di Serie C e dove vederla in tv e streaming

Vicenza e Carrarese si sfidano al Menti nei primi 90 dei 180 minuti che porteranno in Serie B: gli aggiornamenti sulla gara.

Vicenza contro Carrarese: è stato questo l'epilogo dei playoff di Serie C, dopo che i veneti hanno estromesso l'Avellino e i toscani hanno fatto fuori il Benevento, in entrambi i casi al termine di una doppia semifinale tesissima e infuocata.

Il Vicenza è stato per l'ultima volta in Serie B nel 2021/2022, annata al termine della quale non è riuscito a evitare la retrocessione al playoff contro il Cosenza; la Carrarese vuole invece tornare nella serie cadetta a distanza di 76 anni dall'ultima partecipazione, datata 1947/1948.

La gara di ritorno tra Carrarese e Vicenza, quella che decreterà in maniera effettiva la quarta promossa in B dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia, si giocherà domenica allo Stadio dei Marmi di Carrara.

Intanto, però, è il momento di pensare alla sfida del Romeo Menti di Vicenza, che mette di fronte due delle formazioni che hanno chiuso al terzo posto il rispettivo girone nella stagione regolare.

Di seguito, dunque, ecco tutti gli aggiornamenti prepartita e poi dei 90 minuti di Vicenza-Carrarese, finale d'andata dei playoff di Serie C.