Vicenza-Carrarese, chi va in Serie B in caso di parità nel doppio confronto? Supplementari e rigori o passa la testa di serie? I goal in trasferta valgono doppio? Il regolamento

Vicenza e Carrarese si giocano la promozione in Serie B negli ultimi 180 minuti dei playoff: cosa succede in caso di pareggio tra andata e ritorno.

Ancora poco e verrà alla luce la quarta e ultima formazione promossa in Serie B: sarà una tra Vicenza e Carrarese, ovvero le squadre capaci di raggiungere la doppia finale dei lunghissimi playoff di Serie C.

RAI O SKY: DOVE VEDERE VICENZA-CARRARESE IN TV E STREAMING

Il Vicenza si presenta all'appuntamento dopo aver eliminato in sequenza il Taranto, il Padova nel derby e infine l'Avellino: quest'ultimo avversario al termine di una doppia sfida tesissima, tra lo 0-0 del Partenio-Lombardi e il 2-1 biancorosso del Menti.

La Carrarese, sorpresa dei playoff di C, ha invece superato il Perugia, la Juventus Next Gen e infine il Benevento. Contro i campani ha vinto per 1-0 all'andata, riuscendo a strappare un fondamentale 2-2 dal Vigorito.

Ma che cosa succederà in caso di parità nella doppia sfida tra il Vicenza e la Carrarese? Ci saranno i tempi supplementari e i rigori o andrà in Serie B la testa di serie? E i goal segnati in trasferta valgono doppio nella finale del playoff di Serie C? Il regolamento.