Vicenza-Carrarese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gara-1 della finale playoff si giocherà al Menti: Vicenza contro Carrarese, ecco i primi 90 minuti che valgono la Serie B.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L’atto finale della Serie C NOW. Vicenza e Carrarese saranno di fronte negli ultimi 180 minuti della stagione di Lega Pro, contendendosi la quarta promozione in B.

Il Lane giocherà in casa gara-1: la squadra di Vecchi ha eliminato Taranto, Padova e Avellino subendo un solo goal, su rigore, nelle sei sfide giocate fino a qui.

La Carrarese, invece, è riuscita ad avere la meglio su Perugia, Juventus Next Gen e Benevento, dopo aver chiuso il girone B in terza posizione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.