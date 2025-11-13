Vicario titolare tra i pali in Moldavia-Italia: l'ultima presenza contro la Francia non era andata benissimo

Quella in corso è la terza stagione in Premier League per Vicario, pagato 18,5 milioni di euro più bonus dal Tottenham che lo strappò all'Empoli e alla Serie A durante l'estate del 2023.

Con gli 'Spurs' il 29enne ha confermato l'ottimo livello prestazionale mostrato in Toscana, prendendosi fin da subito un ruolo da leader in un contesto decisamente più competitivo: con la società inglese ha vinto l'Europa League della passata stagione, quando è stato costretto a osservare uno stop di un paio di mesi a causa di un'operazione alla caviglia.

Infortunio che non ha condizionato affatto i riflessi tra i pali, sempre felini e degni di quelli che due anni e mezzo fa hanno convinto la dirigenza del club a puntare con forza su di lui.