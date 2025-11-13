Vicario titolare tra i pali in Moldavia-Italia: l'ultima presenza contro la Francia non era andata benissimo

Saranno tante le novità all'interno dell'undici titolare dell'Italia che, stasera, sarà di scena in Moldavia nel penultimo turno delle qualificazioni ai prossimi Mondiali nordamericani.
Gli azzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato della Norvegia (impegnata in casa contro l'Estonia) e, per questo motivo, la sfida di Chisinau potrebbe trasformarsi in una sorta di amichevole: abissale il distacco in termini di differenza reti (+10 vs +26) rispetto agli scandinavi, scarto che potrebbe giocoforza aumentare al momento del calcio d'inizio.
Come annunciato da Gennaro Gattuso nella conferenza stampa della vigilia, la formazione dell'Italia presenterà diversi volti nuovi: a partire dal ruolo del portiere, affidato a Guglielmo Vicario.