Gattuso annuncia chi gioca in attacco contro la Moldavia e avvisa: "Non sono degli scappati di casa"

Battere la Moldavia e sperare in un passo falso della Norvegia per continuare a credere ancora nel primo posto del girone che dà accesso diretto al prossimo Mondiale.
La Nazionale azzurra si prepara ad affrontare in trasferta la Moldavia, ultima del raggruppamento I con un solo punto ottenuto in sei giornate.
Oltre ai tre punti, Gattuso si aspetta anche dei passi in avanti da parte del gruppo azzurro sul piano del gioco e della concentrazione.
Il CT dell’Italia ha presentato così la gara contro la Moldavia alla vigilia del match.