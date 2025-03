Vertonghen annuncia il ritiro a fine stagione: "Non è una scelta facile, ma è quella giusta"

First Division A

Il difensore belga appenderà gli scarpini al chiodo tra poche settimane: "Ho capito che è sempre più difficile mostrarmi per ciò che voglio essere".

Fine della corsa per Jan Vertonghen: il difensore, attualmente in forza all'Anderlecht, ha annunciato che al termine di questa stagione dirà definitivamente basta col calcio giocato.

Una decisione maturata nel corso di un'annata particolarmente travagliata sotto il profilo degli infortuni per il classe 1987, che il prossimo 24 aprile soffierà su 38 candeline.

Poco meno di un anno fa, a luglio 2024, Vertonghen aveva reso nota la volontà di concludere il proprio rapporto con la nazionale belga subito dopo la fine della deludente avventura agli Europei tedeschi.