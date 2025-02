Verso Milan-Inter, chi gioca il derby: Walker, la situazione di Morata e Tomori, chi al posto di Fofana, Calhanoglu titolare o no

La squadra di Conceição si avvicina alla stracittadina in mezzo a mille turbolenze. Mentre Inzaghi ritrova il turco dall'infortunio.

No, non sarà un derby come tanti altri. Specialmente lato Milan. E il campo c'entra poco. C'entra tutto quel che sta accadendo all'esterno, c'entra una rosa che potrebbe ritrovarsi quasi rivoluzionata da qui al 3 febbraio, termine ultimo per le compravendite invernali.

Questo è l'avvicinamento rossonero al derby: piuttosto conturbato. Con il ko contro la Dinamo Zagabria in Champions League che, in pratica, ha aperto la diga. Il tutto mentre l'Inter osserva dall'altra parte della barricata e, anzi, ritrova in gruppo un paio di elementi su cui non poteva contare da parecchio tempo: Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, ex dal dente sempre avvelenato.

Chi giocherà dunque il Derby della Madonnina di domenica (calcio d'inizio alle 18)? Chi schiererà in campo Sergio Conceição dal primo minuto, nella situazione caotica venutasi a creare negli ultimi giorni?