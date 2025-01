Morata come Higuain, addio al Milan dopo pochi mesi: un amore mai nato e sostituto già pronto

L’attaccante spagnolo sta per dire addio al club rossonero: vicina la cessione al Galatasaray. Tante analogie con l’avventura del Pipita.

Non c’eravamo tanto amati. No, la scintilla d’amore fra Alvaro Morata e il Milan non è mai divampata. In realtà, se proprio dobbiamo dirla tutta, la storia fra la punta nata a Madrid e il club rossonero è stata simile a un’infatuazione. Com’è arrivata, veloce e fugace, già se ne va, sotto forma di aereo pronto a partire con destinazione Istanbul.

L’ex Juventus e Real Madrid lascerà Milano per firmare con il Galatasaray, a soli sei mesi dal suo sbarco nel capoluogo Lombardo. Un addio che ricorda tanto quello di un altro attaccante che, come Morata, prima di vestire la maglia del Diavolo era passato da Juventus e Real Madrid: Gonzalo Higuain.