Verso Juventus-PSV: Kolo Muani o Vlahovic, i dubbi in difesa e le scelte di Thiago Motta, chi gioca in Champions League

Vigilia di Champions per la Juventus, diversi ballottaggi: da Thuram a Koopmeiners e il dubbio sugli esterni, le ultime di formazione.

Si avvicina il grande appuntamento per la Juventus che domani all'Allianz Stadium ospiterà il PSV nell'andata dei Playoff di Champions League. L'ultima volta che i bianconeri avevano giocato una gara ad eliminazione diretta nella massima competizione europea risale a tre anni fa, contro il Villarreal.

Non mancano i dubbi per Thiago Motta nell'avvicinamento alla sfida: il tecnico deve fare ancora a meno di Andrea Cambiaso in difesa mentre oltre ai soliti infortunaati (Bremer, Cabal e Milik) per il resto ha la rosa a disposizione.

I ballottaggi sono in tutte le zone del campo, o quasi. Motta parlerà in conferenza stampa alle ore 13:30 ma difficilmente darà indicazioni di formazione. Ecco chi è favorito per giocare contro il PSV.