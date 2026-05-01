Verona in Serie B dopo sette anni: infortuni, record negativo di goal e una lenta retrocessione

Il Verona giocherà in Serie B. Dopo settimane di ultime spiagge e matematiche vicine, alla fine quest'ultima è arrivata: la vittoria del Lecce a casa Pisa nell'anticipo del 35esimo turno ha condannato i gialloblù di Sammarco alla retrocessione. Niente di sorprendente, considerando come il club scaligero sia aspettasse oramai da alcuni turni questi epilogo, negli ultimi giorni consapevole di poter viverlo prima di scendere in campo contro la Juventus domenica 3 maggio.
Già domenica. Il Verona retrocede nel silenzio, ancor più assordante considerata la distanza di due giorni dalla propria sfida. La discesa in Serie B, al pari del Pisa, farà parlare poco di sè in questi giorni, considerando come tutti si aspettassero da tempo questo evento.
Evento che forse i tifosi non si sarebbero aspettati dopo anni di salvezze consecutive, consapevoli però di come il Verona non sia mai riuscito ad evitare la parte destra della classifica nelle ultime annate, ovvero la lotta salvezza fino all'ultimo secondo. Tanto che 2023 gli scaligeri hanno addirittura mantenuto la categoria dopo aver vinto lo spareggio salvezza contro lo Spezia.