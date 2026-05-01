Verona in Serie B dopo sette anni: infortuni, record negativo di goal e una lenta retrocessione

I dati, sì. Ma anche ciò che ha probabilmente 'aiutato' a generare questi dati'. E il capitolo infortuni, senza intrecciarsi con giustificazioni e alibi, è sicuramente una parte importante di questa discesa in Serie B.

Basti pensare a Suslov e Serdar, il primo in campo solamente dal 26esimo turno in avanti, con le cose oramai compromesse, e il secondo fuori da febbraio dopo aver saltato precedentemente ulteriori sfide sempre per problemi ad un ginocchio.

Se Suslov e Serdar sono stati i casi più eclatanti, il Verona ha fatto i conti per tutta l'annata con infortuni in tutti i reparti che non hanno mai permesso di vedere in campo la formazione pensata da Zanetti prima e Sammarco poi.

Akpa Akpro ha saltato più di dieci partite, al pari di Valentini e Kotchap. Ma hanno fatto i conti con periodi di stop più o meno lunghi praticamente tutti i giocatori della rosa, che in un modo o nell'altro hanno saltato singolarmente almeno cinque-sei partite di media a testa.