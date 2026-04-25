Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Verona LecceGetty Images
Michael Di Chiaro

Verona-Lecce 0-0, pagelle e tabellino: Suslov non graffia, Bowie generoso, Falcone reattivo, Banda a sprazzi

Serie A
Hellas Verona vs Lecce
Hellas Verona
Lecce

Pochissime emozioni tra scaligeri e salentini, ma il finale è convulso: Edmundsson segna ma Massa annulla dopo on field review al VAR per fallo su Falcone.

Pubblicità

Il Lecce non approfitta del tonfo della Cremonese in casa del Napoli e al 'Bentegodi' non va oltre lo 0-0 contro il Verona: un risultato che consente ai salentini di salire al quartultimo posto con un solo punto di margine sui grigiorossi. Ma il finale di gara è stato decisamente da brividi.


Il pari a reti inviolate non condanna, per ora, il Verona alla Serie B, anche se ormai sembra soltanto una questione di tempo e matematica: i gialloblù rimangono a -10 dal quartultimo posto con solo quattro partite da disputare. In altre parole: serve un miracolo. Nella prima frazione la doppia chance più importante è dei padroni di casa: Falcone si esalta su Belghali prima di respingere in grande stile anche il piazzato a botta sicura di Akpa Akpro.

Al netto del lampo veronese, la partita si sviluppa su ritmi molto bassi, con le due squadre che non infondo mai l'intensità necessaria per affondare il colpo. La coda del match, tuttavia, riserva un paio di sussulti: in pieno recupero Camarda non riesce a trovare il colpo da tre da buona posizione, mentre a tempo scaduto è proprio il Verona a segnare. Edmundsson irrompe in area e insacca, ma l'arbitro Massa viene richiamato al VAR e annulla la rete: punita una carica del difensore ai danni di Falcone.

  • PAGELLE VERONA

    Bowie (6.5) inscena una gara generosa e di grande sacrificio, Edmundsson (6.5) trova il primo goal in Italia ma Massa e il VAR spengono la sua gioia. Suslov (5.5) spreca l'occasione.

    VOTI VERONA: Montipò 6; Nelsson 6, Edmundsson 6.5, Bella-Kotchap 6 (51' Valentini 6); Belghali 6 (87' Lirola sv), Akpa Akpro 5.5 (62' Sarr 6), Gagliardini 6, Bernede 6 (87' Vermesan sv), Frese 6; Suslov 5.5 (62' Lovric 6); Bowie 6.5.

    • Pubblicità

  • PAGELLE LECCE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO VERONA-LECCE

    VERONA-LECCE 0-0

    VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Bella-Kotchap (51' Valentini); Belghali (87' Lirola), Akpa Akpro (62' Sarr), Gagliardini, Bernede (87' Vermesan), Frese; Suslov (62' Lovric); Bowie. All. Sammarco.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti (91' Camarda), Gandelman (59' Ngom), Banda (80' N'Dri); Stulic (60' Cheddira). All. Di Francesco.

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Coulibaly, Akpa Akpro, Ramadani, Valentini, Cheddira, N'Dri, Veiga

    Espulsi: -

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Lecce crest
Lecce
LEC
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER