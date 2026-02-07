Goal.com
Antonio Vergara Genoa Napoli Serie AGetty
Leonardo Gualano

Vergara e il rigore conquistato contro il Genoa: “Ho sentito toccarmi e ho detto ‘ah che gioia’”

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, spiega: “Non molliamo niente, spero tantissimo nella Nazionale”.

Solo fino a poche settimane fa sembrava destinato a vivere una stagione da comprimario o addirittura a cambiare squadra nel corso della sessione invernale di calciomercato, poi per Antonio Vergara il mondo si è letteralmente ribaltato.

Complici i tanti infortuni che hanno decimato la rosa del Napoli, si è visto garantito quello spazio necessario non solo per mettersi in mostra, ma anche per diventare uno dei trascinatori della squadra guidata da Antonio Conte.

Vergara è risultato decisivo anche contro il Genoa, guadagnandosi in pieno recupero il calcio di rigore che poi Hojlund ha trasformato per il definitivo 2-3.

Il talento azzurro, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato quello che si è rivelato essere l’episodio decisivo della gara.

  • “HO DETTO ‘AH CHE GIOIA!’”

    “Se ero sicuro del rigore? Ero sicurissimo. Ho sentito toccarmi e ho detto ‘ah che gioia!’. Era importante vincere e farlo con un uomo in meno al 95’ vale doppio”.

  • “SIAMO UN GRUPPO FANTASTICO”

    “Non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico e si vede in ogni momento. Quando Buongiorno sbaglia siamo tutti lì a confortarlo perché sappiamo che è forte e che i periodi no capitano a tutti. L’importante è stare insieme”.

  • “SPERO TANTISSIMO NELLA NAZIONALE”

    “La Nazionale? Io ci spero tantissimo. Dispiace non aver giocato come volevo, ma sono sempre contento quando si vince”. 

