Vergara e il rigore conquistato contro il Genoa: “Ho sentito toccarmi e ho detto ‘ah che gioia’”

Solo fino a poche settimane fa sembrava destinato a vivere una stagione da comprimario o addirittura a cambiare squadra nel corso della sessione invernale di calciomercato, poi per Antonio Vergara il mondo si è letteralmente ribaltato.
Complici i tanti infortuni che hanno decimato la rosa del Napoli, si è visto garantito quello spazio necessario non solo per mettersi in mostra, ma anche per diventare uno dei trascinatori della squadra guidata da Antonio Conte.
Vergara è risultato decisivo anche contro il Genoa, guadagnandosi in pieno recupero il calcio di rigore che poi Hojlund ha trasformato per il definitivo 2-3.
Il talento azzurro, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato quello che si è rivelato essere l’episodio decisivo della gara.