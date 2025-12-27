Vanoli confermato o esonerato dopo Parma-Fiorentina? La posizione del club gigliato

Paolo Vanoli era stato scelto ad inizio novembre per risollevare le sorti di una squadra in crisi di risultati e incredibilmente sprofondata sul fondo della classifica.

Una cosa che non gli è riuscita, visto che non solo la Fiorentina è ancora fanalino di coda della Serie A, ma ha visto nel corso delle settimane allontanarsi sempre di più le zone che valgono la salvezza.

Lo score di Vanoli in campionato sulla panchina gigliata parla di una sola vittoria, due pareggi e ben quattro sconfitte.

Il tecnico viola sta viaggiando ad una media di 0,71 punti a partita, il che vuol dire che sta facendo meglio del suo predecessore Stefano Pioli, che si era fermato ad un incredibile 0,40, ma non abbastanza per cambiare le sorti di una stagione che rischia di essere già segnata.