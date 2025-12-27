Vanoli confermato o esonerato dopo Parma-Fiorentina? La posizione del club gigliato

Serviva una vittoria alla Fiorentina sul campo del Parma per dare più vigore alle sue speranze di salvezza e invece, al Tardini, è arrivata quella decima sconfitta in campionato che complica ulteriormente le cose.
La compagine gigliata aprirà il 2026 con appena 9 punti totalizzati in 17 partite e da ultima forza del torneo.
Normale che sul banco degli imputati ci sia finito anche Paolo Vanoli che, dal suo arrivo ad inizio novembre in sostituzione dell’esonerato Stefano Pioli, non è ancora riuscito ad invertire la rotta.
Nelle ultime settimane si è parlato per lui di una panchina sempre più traballante, ma cosa ha deciso di fare la Fiorentina dopo la sconfitta di Parma?