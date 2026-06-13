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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

USA-Paraguay 4-1, pagelle e tabellino: un assist e mezzo e un infortunio per Pulisic, Balogun esalta Pochettino

Coppa del Mondo
USA vs Paraguay
USA
Paraguay

Partenza col botto per gli Stati Uniti, che travolgono i sudamericani sotto il peso di quattro reti. Il milanista sforna un assist, poi esce all'intervallo per un fastidio fisico.

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Una vittoria per dissipare i dubbi, un poker per iniziare al meglio il secondo Mondiale casalingo della storia. Ad Inglewood gli Stati Uniti travolgono il Paraguay e cominciano con il piede giusto l'avventura.

4-1 è il risultato finale a favore della Nazionale di Pochettino, e uno dei grandi protagonisti è Christian Pulisic: dopo 6 minuti l'attaccante del Milan passa tra due in area e tocca dentro per McKennie, ma alla fine è di Bobadilla il tocco che fa rotolare la palla in porta. Dunque, autorete e 1-0 USA.

Balogun si vede annullare il raddoppio per fuorigioco prima della mezz'ora, poi lo trova qualche minuto più tardi. L'assist da sinistra è sempre di Pulisic, il destro secco del centravanti americano è perfetto.

Sempre Balogun confeziona un'altra perla, che vale a lui la doppietta e agli Stati Uniti la possibilità di chiudere anticipatamente i conti già nel recupero del primo tempo: incursione in area e sinistro incastonato sotto l'incrocio paraguaiano.

Sul 3-0, all'intervallo, esce Pulisic: fastidio muscolare a un polpaccio per il rossonero, che non viene rischiato da Pochettino. "Solo precauzione, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave", dirà lui a fine partita. La gara pare riaprirsi al 73' quando Mauricio, brasiliano naturalizzato, batte Freese col sinistro al termine di una bella azione collettiva.

Ma non è che un'illusione, perché il Paraguay non riesce più a tornare seriamente in corsa. Anzi, oltre i 7 di recupero è Gio Reyna a firmare in bello stile il poker con un pregevolissimo esterno destro. E ora gli USA guardano tutti dall'alto al basso in attesa di Australia-Turchia, l'altra gara della prima giornata del girone C.

  • PAGELLE USA-PARAGUAY

    Il grande protagonista della sfida è Folarin Balogun, autore della doppietta che di fatto manda al tappeto il Paraguay. Un assist e mezzo per Pulisic, ma in generale tutta la squadra di Pochettino si esprime ad alti livelli.

    Malissimo invece il Paraguay, che ha in Bobadilla il peggiore. Difesa in bambola, l'attacco punge poco se non per l'assist di Enciso per Mauricio, alla fine l'unico a tenere alta la bandiera.

    USA (4-2-3-1): Freese 6; Freeman 6, Richards 6.5, Ream 6.5, M. Robinson 7; Adams 7, Tillman 7 (82' Reyna 7); Dest 7 (72' Weah 6), McKennie 7, Pulisic 7 (46' Berhalter 6); Balogun 7.5 (72' Pepi sv). Ct. Pochettino

    PARAGUAY (4-4-2): Gill 5.5; Caceres 5 (79' Velazquez sv), G. Gomez 5, Alderete 5, Alonso 5; D. Gomez 5.5 (79' Gamarra sv), Bobadilla 5 (46' Mauricio 6.5), Cubas 5.5, Almiron 5 (79' Sosa sv); Sanabria 5 (62' Arce 5.5), Enciso 5.5. Ct. Alfaro

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  • TABELLINO USA-PARAGUAY

    USA-PARAGUAY 4-1

    Marcatori: 7' aut. Bobadilla (U), 31' Balogun (U), 50' pt Balogun (U), 73' Mauricio (P), 98' Reyna (U)

    USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, M. Robinson, Freeman; Adams, Tillman (82' Reyna); Dest (72' Weah), McKennie, Pulisic (46' Berhalter); Balogun (72' Pepi). Ct. Pochettino

    PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres (79' Velazquez), G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez (79' Gamarra), Bobadilla (46' Mauricio), Cubas, Almiron (79' Sosa); Sanabria (62' Arce), Enciso. Ct. Alfaro

    Arbitro: Makkelie

    Ammoniti:

    Espulsi: nessuno

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