USA-Paraguay 4-1, pagelle e tabellino: un assist e mezzo e un infortunio per Pulisic, Balogun esalta Pochettino

Una vittoria per dissipare i dubbi, un poker per iniziare al meglio il secondo Mondiale casalingo della storia. Ad Inglewood gli Stati Uniti travolgono il Paraguay e cominciano con il piede giusto l'avventura.

4-1 è il risultato finale a favore della Nazionale di Pochettino, e uno dei grandi protagonisti è Christian Pulisic: dopo 6 minuti l'attaccante del Milan passa tra due in area e tocca dentro per McKennie, ma alla fine è di Bobadilla il tocco che fa rotolare la palla in porta. Dunque, autorete e 1-0 USA.

Balogun si vede annullare il raddoppio per fuorigioco prima della mezz'ora, poi lo trova qualche minuto più tardi. L'assist da sinistra è sempre di Pulisic, il destro secco del centravanti americano è perfetto.

Sempre Balogun confeziona un'altra perla, che vale a lui la doppietta e agli Stati Uniti la possibilità di chiudere anticipatamente i conti già nel recupero del primo tempo: incursione in area e sinistro incastonato sotto l'incrocio paraguaiano.

Sul 3-0, all'intervallo, esce Pulisic: fastidio muscolare a un polpaccio per il rossonero, che non viene rischiato da Pochettino. "Solo precauzione, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave", dirà lui a fine partita. La gara pare riaprirsi al 73' quando Mauricio, brasiliano naturalizzato, batte Freese col sinistro al termine di una bella azione collettiva.

Ma non è che un'illusione, perché il Paraguay non riesce più a tornare seriamente in corsa. Anzi, oltre i 7 di recupero è Gio Reyna a firmare in bello stile il poker con un pregevolissimo esterno destro. E ora gli USA guardano tutti dall'alto al basso in attesa di Australia-Turchia, l'altra gara della prima giornata del girone C.