Una Serie A super equilibrata: il 2026 potrebbe regalarci la lotta Scudetto più bella di sempre

Sono state diverse le squadre che si sono alternate in vetta alla classifica nel corso di questa prima parte di campionato e nessuna, fin qui, ha realmente dato l’impressione di poter scappare via.

Ci sono state compagini come il Milan e il Napoli che hanno dimostrato di sapersi esaltare negli scontri diretti (10 e 9 i punti totalizzati), altre come la Juve che non li temono affatto, ma anche Inter e Roma che hanno lasciato tanti punti per strada proprio contro le big.

Viceversa c’è chi ha rallentato contro le piccole, chi è stata frenata dagli infortuni, chi gioca bene ma fatica a segnare e chi ha dovuto cambiare allenatore per dare un senso a una stagione che rischiava di farsi pericolosamente anonima.

Insomma, nessuna delle prime ha sin qui dato l’impressione di poter dominare e staccare le dirette rivali con facilità, e non è un caso che i 36 punti dell’Inter rappresentino il punteggio più basso in Serie A da molti anni a questa parte dopo 16 turni (tante sono le gare giocate dai nerazzurri).

La quota Scudetto potrebbe dunque essere più bassa del previsto (intorno agli 85 punti, ma anche meno) e la cosa potrebbe tradursi in una corsa più spettacolare che mai. Arriverà il momento in cui una delle grandi favorite per lo Scudetto tenterà la fuga, ma molto dipenderà anche dai vari cammini europei.

Un discorso, questo, che non riguarda ovviamente il Milan, che sin qui ha potuto concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato e che, comunque vadano le cose, arriverà al momento cruciale della stagione con meno partite nelle gambe rispetto alle rivali.