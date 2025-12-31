Una Serie A super equilibrata: il 2026 potrebbe regalarci la lotta Scudetto più bella di sempre

Ancora poche ore e saluteremo definitivamente il 2025 per dare il benvenuto a un 2026 che si prospetta ricco di grandi eventi calcistici.
Il più atteso di tutti sarà ovviamente il Mondiale, al quale si spera che l’Italia possa tornare a partecipare dopo aver saltato a piè pari le ultime due edizioni, ma prima del calcio d’inizio, in programma il prossimo 11 giugno, che darà ufficialmente il via al torneo, saranno tanti gli appuntamenti che scandiranno dei mesi potenzialmente caldissimi.
Quello che è certo è che l’anno che si avvia alla sua naturale conclusione lascia in eredità a quello che sta per arrivare un campionato di Serie A meravigliosamente equilibrato.
In particolare, a tenere con il fiato sospeso milioni di appassionati da qui a fine maggio potrebbe essere la lotta Scudetto più bella di sempre.