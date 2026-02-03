Un nuovo San Siro per Inter e Milan, Marotta: “Sarà una nuova era, vogliamo aprirlo nel 2030”

“Se immagino il nuovo San Siro? Sì, siamo finalmente riusciti ad aprire una strada che ci porterà lontano. Una strada tortuosa perché in Italia c’è una burocrazia molto ostruzionistica, ma avremo un nuova casa ed abbiamo intrapreso questa nuova era con entusiasmo. Acquistare San Siro è stato molto difficile, ma siamo arrivati al rogito grazie alla tenacia di Ralph e Scaroni. Sarà uno stadio molto moderno, che risponderà alle esigenze di sicurezza, comodità, accoglienza, ospitalità e tutta una serie di valori. Non mi voglio addentrare dal punto di vista progettuale, siamo ancora in una fase nella quale si sta ragionando. Il progetto è stato affidato a Foster e Manica, due icone dell’architettura sportiva. Posso dire che il manto erboso non sarà retrattile come quello del Bernabeu, ma che grazie alla tecnologia moderna si potrà cambiare in un giorno”.