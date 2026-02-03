Un nuovo San Siro per Inter e Milan, Marotta: “Sarà una nuova era, vogliamo aprirlo nel 2030”

E’ senza ombra di dubbio uno dei dirigenti più esperti e vincenti del calcio italiano, una figura che nel corso della sua lunghissima carriera ha ricoperto diversi ruoli e contribuito a dar vita a cicli estremamente importanti.
Beppe Marotta, dal 2018 lavora all’Inter, club del quale è stato prima amministratore delegato e poi, dal 2024, presidente del consiglio di amministrazione, conservando al contempo il precedente incarico.
Marotta, in una lunga intervista rilasciata a ‘DAZN’ nell’ambito del vodcast ‘Valori in Campo’, ha parlato della sua carriera e del momento che stanno vivendo il club meneghino e il calcio italiano.