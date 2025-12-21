Pubblicità
Matteo Occhiuto

Un mese cruciale per dimenticare l’amarezza in Arabia: dall’Atalanta al Dortmund, 30 giorni di fuoco l’Inter di Chivu

L’Inter di Cristian Chivu torna dall’Arabia Saudita con un morale basso ma una contemporanea voglia di riscattarsi: nerazzurri in campo a Bergamo, poi poco più di un mese di grande importanza per indirizzare la stagione.

Un ko ai rigori che fa male, un mese intero di partite che potrebbero farlo dimenticare. L’Inter torna dall’Arabia Saudita con un verdetto di Supercoppa che, come l’anno scorso, neanche la dolcezza del vicino Natale aiuterà a digerire. I nerazzurri hanno chinato il capo contro il Bologna, chiudendo velocemente la parentesi saudita.

Il rientro in Italia è stato altrettanto rapido, perchè ad attendere Lautaro e compagni c’è un mese di partite fondamentali, in cui la stagione nerazzurra potrebbe prendere una direzione piuttosto che un’altra. 

Nove partite in 30 giorni esatti: un’enormità che al contempo però può trasformarsi in un’occasione per la banda di Chivu.


    SI RICOMINCIA DA BERGAMO

    Come detto, praticamente per un intero mese l’Inter giocherà una volta ogni 3 giorni. Si comincia dall’Atalanta e dalla trasferta insidiosa della New Balance Arena. Il match contro la formazione di Palladino può nascondere tante complicazioni, ma può anche essere il miglior punto di ripartenza per la formazione di Chivu.


    ALMENO 5 TEST DI LIVELLO

    Da Bergamo a San Siro passerà una settimana, quando a Milano arriverà proprio il Bologna di Vincenzo Italiano. Nell’infrasettimanale della Befana ci sarà spazio anche per la gara contro il Parma, prima della sfida Scudetto dell’11 gennaio in casa contro il Napoli. A quel punto l’attenzione sarà massima, così come quando tornerà la Champions League, con due appuntamenti di livello: il 20 gennaio c’è l’Arsenal a San Siro, il 28 di va a Dortmund per chiudere la League Phase, in mezzo anche le partite con Lecce, Udinese e Pisa. 


    LA CHAMPIONS È FONDAMENTALE

    La Champions League, comunque, sarà un viatico fondamentale dell’annata dei nerazzurri. La qualificazione diretta agli ottavi è ancora tutta da conquistare e, all’Inter, serve per programmare con serenità il proprio percorso, evitando l’insidia dei playoff di febbraio. Il passaggio fra le prime 8, tuttavia, è ancora tutto da decidere, visto un sesto posto nella League Phase che però non dà certezze. 

    CHIVU ALL’ESAME BIG MATCH

    Di contro, Chivu - assolutamente non in discussione - vuole dimostrare di non aver problemi con i big match. Fin qui le partite contro le grandi squadre sono state il suo tallone d’Achille: l’Inter ha perso contro Napoli, Milan, Juventus ma anche Liverpool e Atletico Madrid. Ora l’allenatore rumeno vuol reagire e, in un mese, affronterà Arsenal, Dortmund e ancora Napoli ma anche Atalanta e Bologna: l’idea è quella di dare una sterzata in positivo alla stagione e dimenticare velocemente l’amara trasferta in Arabia Saudita. 

