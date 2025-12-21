Un mese cruciale per dimenticare l’amarezza in Arabia: dall’Atalanta al Dortmund, 30 giorni di fuoco l’Inter di Chivu

Di contro, Chivu - assolutamente non in discussione - vuole dimostrare di non aver problemi con i big match. Fin qui le partite contro le grandi squadre sono state il suo tallone d’Achille: l’Inter ha perso contro Napoli, Milan, Juventus ma anche Liverpool e Atletico Madrid. Ora l’allenatore rumeno vuol reagire e, in un mese, affronterà Arsenal, Dortmund e ancora Napoli ma anche Atalanta e Bologna: l’idea è quella di dare una sterzata in positivo alla stagione e dimenticare velocemente l’amara trasferta in Arabia Saudita.