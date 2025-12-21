Un mese cruciale per dimenticare l’amarezza in Arabia: dall’Atalanta al Dortmund, 30 giorni di fuoco l’Inter di Chivu

Un ko ai rigori che fa male, un mese intero di partite che potrebbero farlo dimenticare. L’Inter torna dall’Arabia Saudita con un verdetto di Supercoppa che, come l’anno scorso, neanche la dolcezza del vicino Natale aiuterà a digerire. I nerazzurri hanno chinato il capo contro il Bologna, chiudendo velocemente la parentesi saudita.
Il rientro in Italia è stato altrettanto rapido, perchè ad attendere Lautaro e compagni c’è un mese di partite fondamentali, in cui la stagione nerazzurra potrebbe prendere una direzione piuttosto che un’altra.
Nove partite in 30 giorni esatti: un’enormità che al contempo però può trasformarsi in un’occasione per la banda di Chivu.