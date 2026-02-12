Un’immensa Brignone è oro olimpico in Super G, il Milan: “Un’ispirazione per tutti noi”

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno regalato quella che verrà ricordata come una delle più belle pagine della storia recente dello sport italiano e non solo.
Federica Brignone ha infatti compiuto la più grande impresa della sua già straordinaria carriera, riuscendo a vincere la medaglia d’oro nel Super G femminile.
Un risultato fantastico per una delle regine dello sci italiano, nonché portabandiera azzurra durante la cerimonia di apertura, che assume contorni ancora più incredibili se si pensa che era tornata alle gare solo lo scorso gennaio dopo essersi messa alle spalle un terribile infortunio.