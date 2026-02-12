Goal.com
Federica BrignoneGetty
Leonardo Gualano

Un’immensa Brignone è oro olimpico in Super G, il Milan: “Un’ispirazione per tutti noi”

Federica Brignone trionfa nel Super G femminile di Milano Cortina a dieci mesi dal terribile infortunio che aveva fatto temere per la sua carriera.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno regalato quella che verrà ricordata come una delle più belle pagine della storia recente dello sport italiano e non solo.

Federica Brignone ha infatti compiuto la più grande impresa della sua già straordinaria carriera, riuscendo a vincere la medaglia d’oro nel Super G femminile.

Un risultato fantastico per una delle regine dello sci italiano, nonché portabandiera azzurra durante la cerimonia di apertura, che assume contorni ancora più incredibili se si pensa che era tornata alle gare solo lo scorso gennaio dopo essersi messa alle spalle un terribile infortunio.

  • L’IMPRESA DI FEDERICA BRIGNONE

    Federica Brignone, che aveva già gareggiato nel corso di questa edizione dei Giochi Olimpici invernali classificandosi al decimo posto in discesa libera, si è imposta nel Super G con il tempo di 1’23”41, precedendo la francese Miradoli per 41 centesimi e l’austriaca Huetter per 52 centesimi.

    La fuoriclasse italiana era scesa con il pettorale numero 6, tra l’altro sotto gli occhi di uno spettatore d’eccezione come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

  • A 10 MESI DAL TERRIBILE INFORTUNIO

    A rendere l’idea di quanto grande sia stata l’impresa di Federica Brignone è il fatto che il suo trionfo in Super G sia arrivato a 315 giorni dal terribile infortunio che aveva fatto temere per la sua carriera.

    Lo scorso 3 aprile 2025, nel corso dei Campionati Italiani che si sono svolti a Moena, durante la seconda manche dello slalom gigante, aveva riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

    Da lì un lunghissimo percorso di riabilitazione, compiuto anche al J|Medical, ovvero il centro medico della Juventus che è tra i più innovativi in Italia.

  • IL MESSAGGIO DEL MILAN

    Anche il Milan, attraverso il proprio profilo ufficiale X, si è voluto complimentare con Federica Brignone per la sua straordinaria impresa compiuta a Milano Cortina 2026.

    “Un'ispirazione per tutti noi.

    Sei un fenomeno, Fede”.

  • “NON ME LO SAREI MAI ASPETTATO”

    Federica Brignone ha commentato il suo trionfo ai microfoni di Rai Sport.

    “Sono ancora emozionata. Non pensavo che avrei potuto vincere, è incredibile. Non me lo sarei mai aspettato, mai nella vita, è qualcosa di speciale”.

