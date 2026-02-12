Un’immensa Brignone è oro olimpico in Super G, il Milan: “Un’ispirazione per tutti noi”

A rendere l’idea di quanto grande sia stata l’impresa di Federica Brignone è il fatto che il suo trionfo in Super G sia arrivato a 315 giorni dal terribile infortunio che aveva fatto temere per la sua carriera.

Lo scorso 3 aprile 2025, nel corso dei Campionati Italiani che si sono svolti a Moena, durante la seconda manche dello slalom gigante, aveva riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Da lì un lunghissimo percorso di riabilitazione, compiuto anche al J|Medical, ovvero il centro medico della Juventus che è tra i più innovativi in Italia.