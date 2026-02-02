Goal.com
Matteo Occhiuto

Un Bremer da sogno per la Juventus: muro in difesa, decisivo in avanti

Un Gleison Bremer decisivo. La Juve trova due reti del centrale brasiliano nella notte di Parma, conclusa con uno scintillante 4-1 che avrebbe anche potuto essere più largo nel punteggio. 

Il classe 1997 ha messo a segno una doppietta, dando ulteriore continuità a un periodo in cui il rendimento era già a un livello altissimo.

Spalletti si gode le prestazioni del difensore di Itapitanga, che conferma di essere un leader imprescindibile per questa squadra, sia dal punto di vista mentale che per quanto riguarda l’aspetto tecnico.

    CONDIZIONE AL TOP

    È evidente che Bremer, dopo i problemi di ottobre e novembre, sia riuscito a trovare la miglior condizione. L’infortunio al ginocchio è ormai alle spalle e con Spalletti anche il rendimento sembra essere ulteriormente migliorato. Per lui, con i due di Parma, sono tre le reti stagionali, con due assist: Bremer ha eguagliato il numero delle partecipazioni ai goal in una singola stagione con la maglia bianconera. Cinque, come nel 2022/23, dove a fine anno furono quattro i goal conditi da un solo assist.

    PRIMA DOPPIETTA ALLA JUVENTUS

    La doppietta segnata a Parma, per Bremer, è la prima in bianconero. In Italia, e in generale in carriera, ne aveva segnata solo un’altra: si deve risalire al 28 gennaio di sei anni fa, ai tempi del Torino. Il brasiliano ne fece due al Milan in un match di Coppa Italia, poi vinto 4-2 ai supplementari dai rossoneri. Con le due reti al Parma, peraltro, il centrale carioca è diventato il difensore che ha segnato più reti di testa dalla stagione 2019-20: 15, staccati anche van Dijk e Magalhaes (a quota 14).

    SPALLETTI SI GODE IL SUO LEADER

    Che Bremer sia fondamentale lo sa molto bene anche Luciano Spalletti. E lo dicono anche i numeri: basti pensare che, in stagione, la Juventus abbia perso solamente una partita delle 16 che l’ex Torino ha giocato, a fronte di cinque nelle quattordici in cui è stato assente. Insomma: c’è una Juve con e una senza Gleison Bremer. 

    “ORA STO BENE”

    Che la condizione, ora, sia del tutto migliorata l’ha spiegato lo stesso Bremer al fischio finale a DAZN. “È una sensazione bellissima fare gol - ha sottolineato il brasiliano - soprattuto per me che sono stato un anno fermo. È stato difficile riprendere anche se ora sto meglio, la gamba sta meglio”. Insomma, per Bremer il peggio è passato e, ora, la Juventus può sognare col suo difensore goleador.

