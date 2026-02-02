Un Bremer da sogno per la Juventus: muro in difesa, decisivo in avanti

È evidente che Bremer, dopo i problemi di ottobre e novembre, sia riuscito a trovare la miglior condizione. L’infortunio al ginocchio è ormai alle spalle e con Spalletti anche il rendimento sembra essere ulteriormente migliorato. Per lui, con i due di Parma, sono tre le reti stagionali, con due assist: Bremer ha eguagliato il numero delle partecipazioni ai goal in una singola stagione con la maglia bianconera. Cinque, come nel 2022/23, dove a fine anno furono quattro i goal conditi da un solo assist.