Un Bremer da sogno per la Juventus: muro in difesa, decisivo in avanti

Un Gleison Bremer decisivo. La Juve trova due reti del centrale brasiliano nella notte di Parma, conclusa con uno scintillante 4-1 che avrebbe anche potuto essere più largo nel punteggio.
Il classe 1997 ha messo a segno una doppietta, dando ulteriore continuità a un periodo in cui il rendimento era già a un livello altissimo.
Spalletti si gode le prestazioni del difensore di Itapitanga, che conferma di essere un leader imprescindibile per questa squadra, sia dal punto di vista mentale che per quanto riguarda l’aspetto tecnico.