Un’arma in più per lo sprint finale: il Napoli ritrova De Bruyne, cosa può dare e dove potrebbe giocare

Poter tornare a contare su De Bruyne, per il Napoli, vuol dire ovviamente poter schierare un elemento capace di fare la differenza come pochi in Serie A.

Nel massimo campionato italiano ha sin qui giocato appena otto partite, scandite da qualcosa come quattro goal. Nessuno su azione, è vero, ma comunque ha viaggiato a una media di una rete ogni 142’ di gioco e, quando si è fermato a fine ottobre, era uno dei migliori marcatori del torneo e il Napoli era in lotta per il primo posto.

De Bruyne non vuol dire però solo goal: per qualità e caratteristiche è un campione a 360°. Ha un’intelligenza tattica fuori dal comune, cambia il volto di un’azione con un singolo tocco, detta i ritmi della squadra e intravede possibilità che altri fanno fatica solo a immaginare.

Con lui si vedrà, per forza di cose, un Napoli più verticale e una manovra più veloce. A lui il compito di illuminare, ma anche di imbeccare gli attaccanti come solo lui può fare.