Un 2025 senza triplette: Cristiano Ronaldo interrompe un’incredibile striscia positiva

Quello che si è da poco concluso è stato, per Cristiano Ronaldo, un 2025 da incorniciare.
Nonostante a inizio febbraio abbia varcato la soglia delle quaranta primavere, ha continuato a segnare con grande costanza, trascinando l’Al Nassr al primo posto nella classifica della Saudi Pro League e il Portogallo alla conquista di un pass per i Mondiali del 2026.
Il fuoriclasse lusitano si sta avvicinando a grandi passi verso il traguardo delle 1000 reti in carriera, ma nel 2025 ha messo anche fine a un’incredibile striscia positiva.