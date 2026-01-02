Pubblicità
Cristiano Ronaldo
Leonardo Gualano

Un 2025 senza triplette: Cristiano Ronaldo interrompe un’incredibile striscia positiva

Cristiano Ronaldo ha vissuto un 2025 ricco di goal e soddisfazioni, ma ha anche visto interrompersi un’incredibile serie positiva.

Quello che si è da poco concluso è stato, per Cristiano Ronaldo, un 2025 da incorniciare.

Nonostante a inizio febbraio abbia varcato la soglia delle quaranta primavere, ha continuato a segnare con grande costanza, trascinando l’Al Nassr al primo posto nella classifica della Saudi Pro League e il Portogallo alla conquista di un pass per i Mondiali del 2026.

Il fuoriclasse lusitano si sta avvicinando a grandi passi verso il traguardo delle 1000 reti in carriera, ma nel 2025 ha messo anche fine a un’incredibile striscia positiva.

  Cristiano Ronaldo Al Nassr

    UN ANNO SENZA TRIPLETTE

    Nonostante un’annata da 41 gol, Cristiano Ronaldo ha chiuso il 2025 facendo registrare anche un piccolo “record negativo”.

    Il campione portoghese, infatti, ha concluso l’anno solare senza mettere a segno nemmeno una tripletta: un evento eccezionale per un attaccante del suo calibro e dai numeri leggendari.

  • L’ULTIMA TRIPLETTA NEL 2024

    L’ultima volta che Cristiano Ronaldo è riuscito a realizzare tre gol in una singola partita risale al 4 maggio 2024.

    CR7 è andato in realtà molto vicino a prolungare la sua incredibile serie positiva, ma lo scorso 27 dicembre gli è stata annullata, nella sfida di Saudi Pro League contro l’Al Okhdood, la rete che gli avrebbe regalato la prima tripletta del 2025.

  • NON GLI ACCADEVA DA 16 ANNI

    Per ritrovare un anno solare chiuso senza triplette da parte di Cristiano Ronaldo bisogna tornare addirittura al 2009.

    All’epoca vestiva la maglia del Manchester United e, dopo la tripletta rifilata al Newcastle nel gennaio 2008, dovette attendere il 5 maggio 2010, quando si era già trasferito al Real Madrid, per tornare a segnare tre reti in una sola partita.

    Da quando gioca per l’Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha comunque già messo a segno sei triplette.

  Cristiano Ronaldo Portugal 2025

    NEL 2021 L’ULTIMA CON IL PORTOGALLO

    Nel corso del 2025 Cristiano Ronaldo ha sfiorato la tripletta in due occasioni con la maglia del Portogallo, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, segnando due gol sia contro l’Armenia che contro l’Ungheria.

    Per l’ultima tripletta in Nazionale bisogna tornare al 12 ottobre 2021, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, quando realizzò tre reti nel 5-0 inflitto al Lussemburgo.

