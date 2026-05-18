Gli ultras del Nizza invadono il campo dopo lo 0-0: ora 'rischia' di vincere la Coppa ma di retrocedere

Tre mesi dopo l'assalto degli ultras ai giocatori del Nizza, il club rossonero fa nuovamente parlare di sè per il comportamento dei propri tifosi. In seguito al pareggio per 0-0 andato in scena contro il Metz, infatti, alcuni sostenitori hanno invaso il campo, con i calciatori che si sono rifugiati rapidamente nel tunnel per evitare grossi guai.

L'invasione degli ultras è arrivata in seguito a un risultato che costringerà il Nizza a giocare i playout contro il Saint-Etienne, quest'ultima attualmente in Ligue 2 e decisa a riconquistare la massima serie. 16esima in classifica, davanti alle sole Nantes e Metz, retrocesse direttamente nella seconda serie, la squadra della costa transalpina è crollata completamente dalla scorsa estate, visto e considerando come l'annata fosse iniziata con i turni preliminari di Champions League, non superati.

Il Nizza ha partecipato all'Europa League venendo eliminata già nella fase campionato, deludendo ancor più in campionato, visto il quarto posto della passata stagione. La particolarità è data dalla Coppa di Francia, visto l'accesso alla finale e l'imminente sfida contro il Lens del 22 maggio.

Il rischio è che il Nizza possa vincere la Coppa di Francia e in seguito retrocedere in Ligue 2, un'eventualità che i tifosi odierebbero in massa, consapevoli di come un trofeo 'secondario' non basti per soppesare la retrocessione in seconda serie, soprattutto dopo aver avuto la possibilità di giocare in Europa nei mesi precedenti.