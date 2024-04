Udinese-Roma dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Udinese ospita la Roma nella 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Udinese di Gabriele Cioffi ospita la Roma di Daniele De Rossi nella 32ª giornata di Serie A. In palio punti pesanti per la lotta salvezza e lotta per la Champions League.

I friulani sono quindicesimi in classifica con 28 punti, frutto di 4 vittorie, 16 pareggi e 11 sconfitte, e 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, i capitolini occupano la quinta posizione a quota 55, con un cammino di 16 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte e 3 lunghezze di ritardo sul 4° posto.

Nei 49 precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei friulani, i giallorossi conducono nelle statistiche con 21 vittorie, a fronte delle 16 ottenute dai bianconeri e di 12 pareggi. Nelle ultime 10 gare del massimo campionato giocate in casa con la Lupa come avversario, l'Udinese ha vinto appena 2 volte, fra cui nello scorso campionato, ottenendo nel parziale ben 7 sconfitte e 2 pareggi.

I friulani sono reduci da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre i capitolini hanno collezionato 2 vittorie (fra cui quella più recente nel derby con la Lazio) e 2 pareggi e sono imbattuti da 7 partite. Nelle ultime 3 non hanno subito goal. Dal suo arrivo in panchina, inoltre, De Rossi non ha mai perso fuori casa, restando imbattuto per 5 match: meglio di lui solo Fabio Capello (6), Eusebio Di Francesco (7) e Rudi Garcia (8).

L'Udinese è la vittima preferita di Paulo Dybala in Serie A con 11 goal realizzati ai bianconeri e 8 passaggi vincenti (19 partecipazioni). Dal 2004/05 soltanto Francesco Totti ha partecipato a più goal contro una singola squadra in Serie A: 20 (13 goal e 7 assist) contro il Parma.

