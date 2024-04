Udinese-Inter 1-2, cronaca, tabellino e voti: Frattesi stende i friulani al 95', nerazzurri a +14

I nerazzurri vanno sotto nel primo tempo, beffati da Samardzic, ma la ribaltano nella ripresa: rigore di Calhanoglu e poi il tap-in di Frattesi.

L'Inter sbanca il Bluenergy Stadium piegando 2-1 l'Udinese al fotofinish, grazie al blitz di Frattesi che corona la rimonta nerazurra.

L'Inter, come da copione, prende in mano il pallino delle operazioni e pianta letteralmente le tende nella metà campo dell'Udinese. I nerazzurri (in campo in divisa arancione) spingono da subito sull'acceleratore, ma solo un grande Okoye mantiene la squadra di Cioffi aggrappata alla partita.

Il portiere dei friulani si oppone con un doppio miracolo su entrambi i tentativi di Calhanoglu, prima di esaltarsi anche sul colpo di testa di Lautaro. L'Inter domina in lungo e in largo, ma prima dell'intervallo è l'Udinese a sbloccare, a sorpresa, il match: Samardzic - l'interista mancato - beffa un rivedibile Sommer con una traiettoria il veleno e fa calare il sipario sul primo tempo.

In avvio di ripresa l'approccio della squadra di Simone Inzaghi è furente: Carlos Augusto va in goal, ma la rete viene annullata per una posizione di offside del brasiliano. Poco male per l'Inter che, a stretto giro, acciuffa il pari: uscita avventata di Okoye che travolge Thuram, provocando il calcio di rigore che Calhanoglu trasforma con la solita freddezza.

La pressione interista, a quel punto, si fa avvolgente e viene premiata a tempo scaduto: conclusione improvvisa di Arnautovic, Okoye devia sul palo e sulla ribattuta arriva puntuale Frattesi che spinge in porta e riporta l'Inter a +14 sul Milan.