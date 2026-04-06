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Udinese ComoGetty Images
Lelio Donato

Udinese-Como 0-0, pagelle e tabellino: Douvikas e Zaniolo mai pericolosi, Nico Paz spento, Diao delude, Solet insuperabile

Serie A
Udinese vs Como
Udinese
Como

Dopo cinque vittorie consecutive rallenta la corsa del Como che non va oltre lo 0-0 in trasferta contro l'Udinese. Nico Paz e Diao mai pericolosi, Zaniolo fatica da prima punta.

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Il Como non va oltre il pareggio per 0-0 contro l'Udinese e rallenta nella corsa al quarto posto, allungando solo di un punto sulla Roma.

Primo tempo decisamente a basso ritmo con i padroni di casa leggermente più pericolosi ma Butez sempre attentissimo, mentre il Como non si vede praticamente mai.

Nella ripresa lo spartito della gare resta lo stesso. L'unica occasione per gli ospiti è un colpo di testa di Sergi Roberto che finisce alto.

Neppure i cambi di Fabregas riescono a svegliare il Como che si ferma così dopo cinque vittorie consecutive.

  • PAGELLE UDINESE

    Solet (7) migliore in campo, Kabasele (6.5) le prende tutte, Ekkelenkamp (5.5) e Zaniolo (5.5) si vedono poco, Atta (6) uno dei pochi a provarci.


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 6.5 (86' Bertola sv), Solet 7; Ehizibue 5.5 (86' Zarraga sv), Piotrowski 5.5 (65' Miller 6), Karlstrom 6.5, Kamara 6 (69' Arizala 6); Ekkelenkamp 5.5 (69' Gueye 6), Atta 6; Zaniolo 5.5. All. Runjaic

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  • PAGELLE COMO

    Butez (6.5) sempre sicuro, Diego Carlos (6.5) difende bene, Diao (5.5) e Nico Paz (5.5) non si accendono, Douvikas (5) mai pericoloso.


    COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 5.5 (86' Van der Brempt sv), Kempf 6, Diego Carlos 6.5, Valle 6; Da Cunha 6, Perrone 5.5 (60' Sergi Roberto 6.5); Diao 5.5 (80' Morata sv), Caqueret 5.5 (60' Baturina 6), Paz 5.5; Douvikas 5 (60' Vojvoda 6). All. Fabregas:

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  • TABELLINO UDINESE-COMO

    UDINESE-COMO 0-0

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 6.5 (86' Bertola sv), Solet 7; Ehizibue 5.5 (86' Zarraga sv), Piotrowski 5.5 (65' Miller 6), Karlstrom 6.5, Kamara 6 (69' Arizala 6); Ekkelenkamp 5.5 (69' Gueye 6), Atta 6; Zaniolo 5.5. All. Runjaic

    COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 5.5 (86' Van der Brempt sv), Kempf 6, Diego Carlos 6.5, Valle 6; Da Cunha 6, Perrone 5.5 (60' Sergi Roberto 6.5); Diao 5.5 (80' Morata sv), Caqueret 5.5 (60' Baturina 6), Paz 5.5; Douvikas 5 (60' Vojvoda 6). All. Fabregas.

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: Perrone, Diego Carlos, Smolcic (C), Ehizibue, Kristensen (U)

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