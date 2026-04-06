Udinese-Como 0-0, pagelle e tabellino: Douvikas e Zaniolo mai pericolosi, Nico Paz spento, Diao delude, Solet insuperabile

Il Como non va oltre il pareggio per 0-0 contro l'Udinese e rallenta nella corsa al quarto posto, allungando solo di un punto sulla Roma.
Primo tempo decisamente a basso ritmo con i padroni di casa leggermente più pericolosi ma Butez sempre attentissimo, mentre il Como non si vede praticamente mai.
Nella ripresa lo spartito della gare resta lo stesso. L'unica occasione per gli ospiti è un colpo di testa di Sergi Roberto che finisce alto.
Neppure i cambi di Fabregas riescono a svegliare il Como che si ferma così dopo cinque vittorie consecutive.