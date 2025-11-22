Udinese-Bologna 0-3, pagelle e tabellino: la doppietta di Pobega fa volare la squadra di Italiano

Prosegue la corsa del Bologna di Vincenzo Italiano, che vince anche contro l'Udinese in trasferta e si posiziona momentaneamente al primo posto al fianco di Inter e Roma con una partita in meno.
Malgrado un inizio di gara molto positivo da parte dei padroni di casa, che sfiorano più volte il goal presentandosi con discreta frequenza dalle parti di Ravaglia, l'azione più pericolosa del primo tempo è però degli ospiti.
Dopo revisione VAR, l'arbitro Sacchi assegna un calcio di rigore al Bologna, con Orsolini che si incarica della battuta ma calcia malissimo e si fa bloccare il tiro da Okoye. Si va dunque a riposo sullo 0-0.
La squadra di Italiano la sblocca subito nella ripresa con Pobega: Orsolini recupera palla dai piedi di Solet e serve il centrocampista posizionato all'altezza del dischetto del rigore, bravo a metterla in porta dopo aver stoppato l'assist del compagno. Pobega si ripete 6 minuti più tardi, siglando anche il raddoppio su disastro di Okoye e Karlstrom in area di rigore.
Dopodiché i rossoblù possono limitarsi a gestire il risultato fino al 95esimo, quando il subentrato Bernardeschi si unisce alla festa, arrotonda il risultato e torna al goal in Italia dopo quasi 4 anni. Il fischio finale sancisce che per la corsa a un traguardo importante in questa stagione c'è, ancora una volta, anche il Bologna.