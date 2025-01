Tyrique George, il gioiello del Chelsea che secondo Sancho ha “il mondo ai suoi piedi”

Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, nel corso di questa stagione è stato lanciato in prima squadra da Enzo Maresca.

La catena di montaggio del settore giovanile del Chelsea non mostra segni di cedimento ed anzi Enzo Maresca nel corso di questa stagione ha rafforzato la sua rosa con due talenti cresciuti tra i Blues: Noah Acheampong e più recentemente l’ala Tyrique George, ovvero l’ultimo gioiello a compiere il grande salto in prima squadra.

Un punto di arrivo per un viaggio durato dieci anni, ma ovviamente la speranza del ragazzo è quella che la strada davanti a lui sia ancora lunga e che in futuro possa esserci ancora posto tra i ranghi di un club notoriamente spietato. Il diciottenne ha già collezionato una serie di presenze in Europa e debuttato in Premier League.

La strada intrapresa sembra essere dunque quella giusta, ma GOAL vi racconta di più su un talento che ha potenzialmente tutto per diventare una nuova stella del Chelsea.