Cristiano Ronaldo e Cancelo sono attualmente compagni di squadra di Bernardo Silva nel Portogallo: tutti e tre parteciperanno ai Mondiali nei prossimi mesi. Danilo, invece? Col mancino ha giocato qualche anno fa: dal 2017 al 2019, proveniente dal Real Madrid.

Tutti e tre hanno indossato la maglia della Juventus, Ronaldo e Cancelo anche in contemporanea: è accaduto nel 2018/19, l'anno dello sbarco in Italia del fuoriclasse di Funchal. Più recente la storia bianconera di Danilo, che oggi milita in patria nel Flamengo.

Secondo Tuttosport, Bernardo Silva li ha chiamati per avere informazioni sulla Juventus in vista di un possibile arrivo a Torino. E le referenze da parte di tutti sono state positive: i tre "naturalmente hanno caldeggiato lo sbarco nel nostro calcio".