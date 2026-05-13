Che Bernardo Silva sia uno dei primi due grandi obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione, ormai, lo sanno anche i muri. Anche se il primo obiettivo bianconero è conquistare il pass per la Champions League, non ancora in cassaforte.
Il campione portoghese andrà in scadenza con il Manchester City tra un mese e mezzo esatto, o quasi: il 30 giugno. Dal giorno successivo sarà ufficialmente un giocatore libero di firmare con qualsiasi altro club. Ed è per questo che la Juve ha fiutato l'affare, scendendo in campo per provare a portarlo a Torino senza costi.
Ce la farà? Al momento nessuno può ancora saperlo. Ma intanto, come rivela Tuttosport nella propria edizione odierna, Bernardo Silva ha iniziato a chiedere informazioni a due compagni e a un ex compagno: Cristiano Ronaldo, João Cancelo e Danilo.