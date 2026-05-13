Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bernardo Silva Manchester City 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Tuttosport - Bernardo Silva ha chiamato Cristiano Ronaldo, Cancelo e Danilo: "Ditemi com'è la Juventus"

Calciomercato
Serie A
Juventus
B. Silva

Il centrocampista portoghese, in scadenza col Manchester City e obiettivo di mercato della Juve, avrebbe telefonato ai due ex compagni. L'obiettivo: chiedere informazioni sul suo possibile nuovo club.

Pubblicità

Che Bernardo Silva sia uno dei primi due grandi obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione, ormai, lo sanno anche i muri. Anche se il primo obiettivo bianconero è conquistare il pass per la Champions League, non ancora in cassaforte.

Il campione portoghese andrà in scadenza con il Manchester City tra un mese e mezzo esatto, o quasi: il 30 giugno. Dal giorno successivo sarà ufficialmente un giocatore libero di firmare con qualsiasi altro club. Ed è per questo che la Juve ha fiutato l'affare, scendendo in campo per provare a portarlo a Torino senza costi.

Ce la farà? Al momento nessuno può ancora saperlo. Ma intanto, come rivela Tuttosport nella propria edizione odierna, Bernardo Silva ha iniziato a chiedere informazioni a due compagni e a un ex compagno: Cristiano Ronaldo, João Cancelo e Danilo.

  • LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

    Cristiano Ronaldo e Cancelo sono attualmente compagni di squadra di Bernardo Silva nel Portogallo: tutti e tre parteciperanno ai Mondiali nei prossimi mesi. Danilo, invece? Col mancino ha giocato qualche anno fa: dal 2017 al 2019, proveniente dal Real Madrid.

    Tutti e tre hanno indossato la maglia della Juventus, Ronaldo e Cancelo anche in contemporanea: è accaduto nel 2018/19, l'anno dello sbarco in Italia del fuoriclasse di Funchal. Più recente la storia bianconera di Danilo, che oggi milita in patria nel Flamengo.

    Secondo Tuttosport, Bernardo Silva li ha chiamati per avere informazioni sulla Juventus in vista di un possibile arrivo a Torino. E le referenze da parte di tutti sono state positive: i tre "naturalmente hanno caldeggiato lo sbarco nel nostro calcio".

    • Pubblicità

  • LA PROPOSTA DELLA JUVENTUS

    Per quanto riguarda la modalità e le cifre dell'approccio della Juventus, il club bianconero è disposto a offrire a Bernardo Silva un contratto biennale (dunque fino al 30 giugno del 2028) con opzione per una terza stagione.

    L'ingaggio? Sei milioni netti a stagione più altri due di bonus, uno dei quali legato alla qualificazione in Champions League e l'altro alle presenze e ai goal segnati.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CONCORRENZA DEL GALATASARAY

    Da dove arriva la concorrenza più temibile per la Juventus? Dalla Turchia, e in particolare dal Galatasaray. Ovvero, ironia della sorte, proprio il club che in questa stagione ha eliminato i bianconeri dalla Champions League.

    Secondo Tuttosport, Bernardo Silva non sarebbe particolarmente attratto dalla prospettiva di andare a giocare nel campionato turco. Ma il Gala è disposto a mettere sul piatto un contratto biennale da 10 milioni l'anno più un ricco bonus alla firma.

    Se Cristiano Ronaldo, Cancelo e Danilo si sono travestiti da sponsor per la Juventus, anche il Galatasaray ha il suo: Ilkay Gundogan, ex giocatore del Manchester City e uno dei migliori amici di Bernardo Silva.

  • IL DESIDERIO DI BERNARDO SILVA

    A giocare a favore della Juventus può essere la volontà di Bernardo Silva di giocare ad alti livelli per altri due o tre anni. Il portoghese non starebbe infatti prendendo in considerazione opzioni come la MLS o la Saudi League, così come il suo ex Benfica.

    Dalla Spagna sono arrivati sondaggi da parte del Barcellona, così come dell'Atletico Madrid. Ma l'avversario più pericoloso per la Juve, come detto, può essere il Galatasaray con la sua potenza economica. Cristiano Ronaldo, Cancelo e Danilo, intanto, la loro parte l'hanno fatta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO