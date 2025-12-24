Tutti pazzi per Semenyo in Premier League: il Manchester City pronto ad un super investimento per piazzare il colpo

Come già accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato, i club della Premier League sono pronti a vestire i panni di protagonisti assoluti anche a gennaio.

Tra questi anche il Manchester City che, proprio nell’ultima finestra di mercato invernale ha speso moltissimo per far fronte ai tanti infortuni che hanno decimato la rosa a disposizione di Guardiola, e che ora sarebbe pronto a ripetersi con l’obiettivo di individuare quei rinforzi che possano consentirgli di puntare ancora più concretamente al titolo di campioni d’Inghilterra.

Il primo nome della lista dei Citizens è quello di Antoine Semenyo e, secondo quanto riportato dalla BBC, nelle scorse ore si è registrata un’accelerata su questo fronte.