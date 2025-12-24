Pubblicità
Bournemouth v Burnley - Premier League
Leonardo Gualano

Tutti pazzi per Semenyo in Premier League: il Manchester City pronto ad un super investimento per piazzare il colpo

Il Manchester City nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Antoine Semenyo: la stella del Bournemouth è tra i giocatori più ambiti della Premier League.

Come già accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato, i club della Premier League sono pronti a vestire i panni di protagonisti assoluti anche a gennaio.

Tra questi anche il Manchester City che, proprio nell’ultima finestra di mercato invernale ha speso moltissimo per far fronte ai tanti infortuni che hanno decimato la rosa a disposizione di Guardiola, e che ora sarebbe pronto a ripetersi con l’obiettivo di individuare quei rinforzi che possano consentirgli di puntare ancora più concretamente al titolo di campioni d’Inghilterra.

Il primo nome della lista dei Citizens è quello di Antoine Semenyo e, secondo quanto riportato dalla BBC, nelle scorse ore si è registrata un’accelerata su questo fronte.

  TANTISSIMA CONCORENZA

    TANTISSIMA CONCORENZA

    Antoine Semenyo è uno dei giocatori più ambiti dell’intera Premier League.

    Sulle tracce della stella del Bournemouth infatti, ci sarebbero altri club del livello di Manchester United, Liverpool e Tottenham.

    Da qui la decisione del Manchester City di accelerare in maniera decisa per provare ad arrivare per primo al suo cartellino.

  UN POSSIBILE COLPO DA OLTRE 70 MILIONI

    Antoine Semenyo è legato al Bournemouth da un contratto che prevede una clausola rescissoria da 72 milioni di euro più bonus.

    Una clausola che ha valore solo fino al 10 gennaio ed il City, consapevole di tale scadenza, ha deciso nelle scorse ore di intensificare i contatti.

  QUALCUNO POTREBBE FARGLI POSTO

    La scelta di puntare con forza su Semenyo è di Pep Guardiola che ha deciso di rafforzare il lato destro della sua squadra. 

    Il ghanese, da questo punto di vista, garantirebbe tanta velocità ed imprevedibilità in quella zona del campo, ma il suo eventuale acquisto potrebbe essere legata ad una cessione importante.

    Tra i maggiori indiziati a lasciare il City ci sarebbero Savinho e Oscar Bobb, due giocatori che non dovrebbero aver problemi a trovare squadra in Premier League.

  OTTO GOAL SIN QUI IN STAGIONE

    OTTO GOAL SIN QUI IN STAGIONE

    Antoine Semenyo è considerato da tempo uno degli esterni offensivi più forti della Premier League e, a 25 anni, potrebbe ora essere pronto al grande salto in una big.

    Nella scorsa stagione è andato per la prima volta in doppia cifra in Premier League segnando 11 goal in 37 partite e anche in questa sta viaggiando ad ottime medie realizzative. 

    Sin qui in campionato con il Bournemouth ha messo a segno 8 reti in 16 presenze, le ultime due delle quali nelle ultime due uscite contro Manchester United e Burnley. 

