Turchia-Romania 1-0: Montella in finale playoff, si giocherà l'accesso al Mondiale 2026

La Turchia di Montella è la prima finalista playoff. Nell'unica semifinale di scena alle 18:00, prima di tutte le altre al via alle 20:45, è arrivato un successo per 1-0 contro la Romania che ha spalancato le porte per la gara decisiva: Yildiz e compagni giocheranno in trasferta la gara secca contro Slovacchia o Kosovo, la vincente andrà al Mondiale 2026.

Turchia-Romania non è stata certo una gara esaltante, con tutte e due le squadre piuttosto guardinghe in virtù della posta in palio.

Il primo tempo è scivolato via senza alcuna conclusione in porta, nonostante i padroni di casa, sul campo del Besiktas Park di Istanbul, abbiano tenuto il campo con ordine contro un team ospite alquanto indeciso e indecifrabile.

Per sbloccare una gara del genere ci sarebbe voluta solamente una giocata, quella arrivata al 53': lancio illuminante di Arda Guler, stop da applausi di Kadioglu in area e conclusione vincente che ha gonfiato la rete alle spalle di Radu.

La Romania non è riuscita a tornare in campo, mai pericolosa dalle parti di Cakir: nessun tiro in porta a Istanbul. Lucescu, che aveva lasciato l'ospedale (dove è in cura per una malattia non meglio precisata) solo per guidare i suoi, non è riuscito nell'impresa: in finale ci va Montella.