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Kadioglu Turchia RomaniaGetty Images
Francesco Schirru

Turchia-Romania 1-0: Montella in finale playoff, si giocherà l'accesso al Mondiale 2026

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Turchia vs Romania
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L'assist di Arda Guler e il goal di Kadioglu permettono alla Turchia di eliminare la Romania e volare in finale, dove affronterà, in trasferta, la vincente tra Slovacchia e Kosovo.

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La Turchia di Montella è la prima finalista playoff. Nell'unica semifinale di scena alle 18:00, prima di tutte le altre al via alle 20:45, è arrivato un successo per 1-0 contro la Romania che ha spalancato le porte per la gara decisiva: Yildiz e compagni giocheranno in trasferta la gara secca contro Slovacchia o Kosovo, la vincente andrà al Mondiale 2026.

Turchia-Romania non è stata certo una gara esaltante, con tutte e due le squadre piuttosto guardinghe in virtù della posta in palio.

Il primo tempo è scivolato via senza alcuna conclusione in porta, nonostante i padroni di casa, sul campo del Besiktas Park di Istanbul, abbiano tenuto il campo con ordine contro un team ospite alquanto indeciso e indecifrabile.

Per sbloccare una gara del genere ci sarebbe voluta solamente una giocata, quella arrivata al 53': lancio illuminante di Arda Guler, stop da applausi di Kadioglu in area e conclusione vincente che ha gonfiato la rete alle spalle di Radu.

La Romania non è riuscita a tornare in campo, mai pericolosa dalle parti di Cakir: nessun tiro in porta a Istanbul. Lucescu, che aveva lasciato l'ospedale (dove è in cura per una malattia non meglio precisata) solo per guidare i suoi, non è riuscito nell'impresa: in finale ci va Montella.

  • LA FINALE PER YILDIZ E CALHANOGLU

    La Turchia affronterà una tra Slovacchia e Kosovo in trasferta, martedì 31 marzo: chi vincerà giocherà il Mondiale, mentre la squadra battuta in finale non potrà prendervi parte.

    Montella potrà contare nuovamente su Yildiz, stella della Juventus schierata titolare contro la Romania e a meno di sorprese dal primo minuto anche nella decisiva partita che varrà un posto nell'imminente Mondiale centro-nord americano.

    Da valutare Calhanoglu, uscito nel finale per non correre rischi: qualche instante prima il centrocampista dell'Inter si era toccato il polpaccio.

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  • IL TABELLINO DI TURCHIA-ROMANIA 1-0

    Marcatori: 53' Kadioglu

    TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Çalhanoglu (90' Kahveci), Yuksek; Yilmaz (78' Kokcu), Arda Guler (90' Kabak), Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella.

    ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu; Mihaila (88' Baiaram), Marin (66' Tanase), Dragomir; Man, Birligea (88' Miculescu), Hagi (71' Stanciu). Ct. Lucescu.

    Arbitro: Letexier (Francia)

    Ammoniti: Dragomir (R), Kahveci (T), Akturkoglu (T)

    Espulsi: -

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