Tudor si prepara al debutto sulla panchina del Tottenham: “Ho solo tredici giocatori per l’Arsenal e sono più che sufficienti”

“Io faccio le cose che ritengo importanti, niente di più e niente di meno. Ogni allenatore ha il suo stile, io ho il mio e credo che sia il migliore. Non è mai la stessa cosa: ogni club ha le sue caratteristiche e la sua cultura ed anche i campionati sono diversi. Ad alcuni piace un tipo di calcio e ad altri un altro tipo. Bisogna risolvere i problemi: quelli ci sono in un grande club come in una squadra di terza divisione. Tutto sta nel sistemare le cose in tempi molto rapidi. Non è facile, ma va bene così”.