Tudor si prepara al debutto sulla panchina del Tottenham: “Ho solo tredici giocatori per l’Arsenal e sono più che sufficienti”

Igor Tudor si appresta a fare il suo esordio ufficiale sulla panchina del Tottenham.
L’ex tecnico della Juventus, che lo scorso 14 febbraio ha ufficialmente preso il posto dell’esonerato Thomas Frank, sarà subito chiamato a una sfida durissima: il derby contro il capolista Arsenal.
Una gara da sempre sentitissima nel Nord di Londra, che per gli Spurs in questa occasione assume un’importanza ancora maggiore, visto che la classifica di Premier League parla di un sedicesimo posto e di appena cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Tudor, nel presentare la partita con i Gunners, ha spiegato come ha vissuto i suoi primi giorni da allenatore del Tottenham.