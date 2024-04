La carica di Tudor verso Roma-Lazio: "Spero che la gente si diverta, ma che poi vinciamo noi"

L'allenatore croato parla in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Capitale contro la Roma: "La Lazio deve avere testa, cuore, gambe".

Il primo Derby della Capitale. Vigilia della stracittadina per Igor Tudor, che si appresta a guidare per la prima volta la Lazio nella sentitissima sfida contro la Roma.

L’allenatore croato è intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi della gara, in programma domani alle 18:00 allo Stadio Olimpico.

Un match carico d’attesa e di adrenalina, come di consueto, con le due squadre che si giocano punti preziosi verso la conquista di un posto nelle prossime coppe europee.

Arrivato a Roma al posto del dimissionario Maurizio Sarri, Igor Tudor ha guidato finora la Lazio in due gare, entrambe contro la Juventus, con il successo per 1-0 all’Olimpico in campionato grazie alla rete di Marusic e la sconfitta nell’andata della semifinale di Coppa Italia per 2-0 all’Allianz Stadium.