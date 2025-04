Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa: "Partita non decisiva, ho trovato una squadra in un brutto momento".

Seconda partita di Igor Tudor sulla panchina della Juventus dopo l'esordio vincente contro il Genoa all'Allianz Stadium. I bianconeri saranno impegnati in trasferta contro la Roma, in una partita cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico croato ha potuto allenare la squadra per tutta la settimana dopo i pochi giorni avuti a disposizione prima del debutto casalingo. Un test importante contro la miglior squadra del girone di ritorno.

Tudor ha ritrovato alcuni giocatori in settimana come Andrea Cambiaso e Douglas Luiz. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus. L'articolo prosegue qui sotto