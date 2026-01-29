Trubin nell’area del Real Madrid, il momento di ‘terrore’ per Guardiola: “Ma dove va?”

La Champions League 2025/2026 deve ancora entrare nella sua fase più calda, quella nella quale si giocheranno le partite ad eliminazione diretta, tuttavia ha già regalato momenti incredibili.
Tra tutti, il più memorabile in assoluto resta forse il goal siglato da Trubin contro il Real Madrid, che ha consentito al Benfica di staccare il pass per i playoff per il rotto della cuffia e grazie ad una differenza reti migliore (di un goal appunto) rispetto a quella del Marsiglia.
Il portiere ucraino ha vissuto così uno dei momenti più alti della sua carriera, il tutto mentre a Manchester c’era un allenatore che lo stava seguendo con pascolare attenzione (e trepidazione): Pep Guardiola.