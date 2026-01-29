Trubin nell’area del Real Madrid, il momento di ‘terrore’ per Guardiola: “Ma dove va?”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha ammesso di aver assistito con non poca preoccupazione all’avvicinamento di Trubin all’area di rigore del Real Madrid.

“Il Real Madrid avrebbe potuto segnare e noi saremmo finiti fuori dalla prime otto. Eravamo tutti lì e non sapevamo che il Benfica avesse bisogno di un altro goal per qualificarsi, quindi quando Trubin è partito ho detto ‘Dove vai? Se il Real pareggia siamo fuori”.