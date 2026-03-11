Trezeguet su Vlahovic: “Non so ancora se è da Juventus, io prenderei Lewandowski”

David Trezeguet sa benissimo come si fa. Per questo, quando l’ex centravanti della Juventus parla di goal e di numeri 9 bisogna ascoltarlo con attenzione. E magari prendere spunto.
Il franco-algerino oggi vive in Argentina, dove sviluppa progetti in campo di marketing e sponsorizzazioni per il River Plate. La Juventus però gli è rimasta nel cuore e non smette mai di guardare alle vicende bianconere.
Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Trezeguet, oggi 48 anni, affronta diversi temi del mondo Juventus a iniziare dal rendimento di Dusan Vlahovic.