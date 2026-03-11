Goal.com
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Trezeguet su Vlahovic: “Non so ancora se è da Juventus, io prenderei Lewandowski”

L’ex attaccante della Juventus parla dell’attaccante serbo: “Se dopo 5 anni si parla di Vlahovic come di una promessa qualcosa non va. Guardo i bianconeri per vederli vincere e per Yildiz: è speciale”.

David Trezeguet sa benissimo come si fa. Per questo, quando l’ex centravanti della Juventus parla di goal e di numeri 9 bisogna ascoltarlo con attenzione. E magari prendere spunto.

Il franco-algerino oggi vive in Argentina, dove sviluppa progetti in campo di marketing e sponsorizzazioni per il River Plate. La Juventus però gli è rimasta nel cuore e non smette mai di guardare alle vicende bianconere.

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Trezeguet, oggi 48 anni, affronta diversi temi del mondo Juventus a iniziare dal rendimento di Dusan Vlahovic.

  • “VLAHOVIC? NON SO ANCORA SE È DA JUVE”

    “Io mi sarei aspettato di più anche da Vlahovic. Quest’anno si è infortunato, ma è alla quinta stagione a Torino e ancora adesso non si sa con certezza se sia veramente un nove da Juve. Io ero super ottimista su Dusan quando è arrivato dalla Fiorentina: è veloce, fisico, con buona tecnica e a Firenze segnava molto. Ma la maglia della Juve è diversa. Se ancora adesso si parla di Vlahovic come di una promessa, qualcosa non va", ha ammesso Trezeguet.

  • “PRENDEREI LEWANDOWSKI A PARAMETRO ZERO”

    L’ex attaccante bianconero consiglia poi la Juventus sul mercato: “Giusto rinnovare a Vlahovic? Non entro in questi discorsi. Io prenderei Lewandowski a parametro zero, anche a 37 anni: altra categoria, è uno degli ultimi nove veri insieme a Haaland. Lewa non avrà più il fisico di un tempo, ma arriverebbe alla Juve sapendo da dove viene e cosa ci si aspetta da lui: i goal. Se ci fosse la possibilità, lo porterei in braccio io a Torino”.

  • “GUARDO LA JUVE PER YILDIZ: È SPECIALE”

    L’ex attaccante bianconero esalta Yildiz: “Se si avvicina a Del Piero? Ale è unico. Però io adesso guardo la Juventus per vederla vincere e per Yildiz, che è speciale. È l’unico che inventa giocate dal nulla. E in campo si diverte. Falso 9? No, meglio da dieci che parte da sinistra".

  • RETROSCENA E RICORDI IN BIANCONERO

    Trezeguet, attaccante straniero con più goal nella storia della Juventus (171), riavvolge poi il nastro dei ricordi. “Lippi, dopo un anno che ero alla Juventus, mi voleva mandare all’Inter in cambio di Vieri. Poi si è ricreduto e mi ha apprezzato. Alla fine sono rimasto per dieci anni. Non è da tutti”.

    Trezeguet che è rimasto anche in Serie B: “Pentito della scelta? Per niente. Sono orgoglioso anche di essere sceso in B con la Juve dopo Calciopoli. Calcisticamente ho perso un anno, ma ho guadagnato l’amore dei tifosi e della società: vale di più”.

