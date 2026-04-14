Totti dirigente della Roma? Il gelo tra Ranieri e Gasperini blocca il ritorno del 'Pupone'

Da Trigoria non è arrivata nessuna chiamata a Totti, il quale sarebbe disposto ad accettare anche l'incarico di ambasciatore del club in vista del centenario che verrà festeggiato nel 2027.

In casa Roma, però, il momento non è di quelli semplici da gestire: oltre alla lotta per il quarto posto (complicatasi terribilmente), a far discutere sono anche le ultime dichiarazioni rese da Ranieri e Gasperini sulla bontà delle operazioni di mercato che, a parte Malen e Wesley, non hanno rinforzato significativamente la squadra.

"Tutti quelli che sono arrivati sono stati visionati da me e dall'allenatore" ha detto Ranieri prima di Roma-Pisa, alludendo alla divisione delle responsabilità per un mercato non ritenuto all'altezza.

Un gelo che, unito alla priorità di concentrarsi a pieno titolo sul finale di stagione per provare a strappare il quarto posto, ha di fatto bloccato il ritorno di Totti: non è comunque da escludere che i contatti riprendano a bocce ferme tra qualche settimana, quando a mente fredda sarà più semplice porre le basi per il futuro.