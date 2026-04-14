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Cristian Francesco TottiGetty
Vittorio Rotondaro

Totti dirigente della Roma? Il gelo tra Ranieri e Gasperini blocca il ritorno del 'Pupone'

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Roma

Sono passati 40 giorni dalla cena con Gasperini e Candela: da allora non ci sono novità in merito al ritorno di Totti nei quadri dirigenziali della Roma.

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Sembrava imminente il ritorno di Francesco Totti tra i ranghi dirigenziali della Roma, un'ipotesi accolta a braccia aperte dalla tifoseria che rivorrebbe il 'Pupone' all'interno della società.

Gli scenari ottimistici hanno però progressivamente lasciato spazio ai dubbi sul ricongiungimento, a sette anni dalla separazione in seguito all'incarico da dirigente terminato nel 2019 a causa di diversità di vedute col club.

A frenare tutto, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbero le recenti tensioni tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, finiti al centro dell'attenzione prima e dopo Roma-Pisa.

  • LA CENA CON GASPERINI E LA CONFERMA DI RANIERI

    Quaranta giorni fa la notizia che aveva acceso ulteriormente gli animi della tifoseria romanista: Totti pizzicato a cena con l'ex compagno di squadra Candela e con l'attuale tecnico giallorosso Gasperini.

    A confermare l'eventualità del ritorno dell'ex attaccante, peraltro, era stato anche Ranieri ai primi di febbraio.

    "I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po’ di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma".

    Da allora, però, nulla si è mosso verso la direzione sperata dal pubblico capitolino: Totti e la Roma non si sono ancora riuniti.

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  • NESSUNA CHIAMATA: COLPA DEL GELO TRA RANIERI E GASPERINI

    Da Trigoria non è arrivata nessuna chiamata a Totti, il quale sarebbe disposto ad accettare anche l'incarico di ambasciatore del club in vista del centenario che verrà festeggiato nel 2027.

    In casa Roma, però, il momento non è di quelli semplici da gestire: oltre alla lotta per il quarto posto (complicatasi terribilmente), a far discutere sono anche le ultime dichiarazioni rese da Ranieri e Gasperini sulla bontà delle operazioni di mercato che, a parte Malen e Wesley, non hanno rinforzato significativamente la squadra.

    "Tutti quelli che sono arrivati sono stati visionati da me e dall'allenatore" ha detto Ranieri prima di Roma-Pisa, alludendo alla divisione delle responsabilità per un mercato non ritenuto all'altezza.

    Un gelo che, unito alla priorità di concentrarsi a pieno titolo sul finale di stagione per provare a strappare il quarto posto, ha di fatto bloccato il ritorno di Totti: non è comunque da escludere che i contatti riprendano a bocce ferme tra qualche settimana, quando a mente fredda sarà più semplice porre le basi per il futuro.

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