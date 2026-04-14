Totti dirigente della Roma? Il gelo tra Ranieri e Gasperini blocca il ritorno del 'Pupone'

Sembrava imminente il ritorno di Francesco Totti tra i ranghi dirigenziali della Roma, un'ipotesi accolta a braccia aperte dalla tifoseria che rivorrebbe il 'Pupone' all'interno della società.
Gli scenari ottimistici hanno però progressivamente lasciato spazio ai dubbi sul ricongiungimento, a sette anni dalla separazione in seguito all'incarico da dirigente terminato nel 2019 a causa di diversità di vedute col club.
A frenare tutto, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbero le recenti tensioni tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, finiti al centro dell'attenzione prima e dopo Roma-Pisa.