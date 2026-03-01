Tottenham da incubo: seconda sconfitta in due gare per Tudor e zona retrocessione vicina

Che Igor Tudor fosse atteso da un compito complicato era cosa nota e i primi risultati ottenuti non lo hanno aiutato a rendere il discorso più in discesa.
Il Tottenham perde ancora in campionato e si riscopre in una posizione di classifica realmente da brividi. Gli Spurs non sono ancora riusciti, dopo il cambio di allenatore, ad arrestare la loro incredibile discesa e adesso lo spettro di un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato e in piena lotta per non retrocedere sembra essere più concreto che mai.
I numeri nel 2026 del Tottenham parlano chiaro e la nuova battuta d’arresto sul campo del Fulham li ha resi ancora più preoccupanti.