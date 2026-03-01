Tottenham da incubo: seconda sconfitta in due gare per Tudor e zona retrocessione vicina

A Craven Cottage il Fulham si è imposto meritatamente per 2-1, al termine di una partita nella quale il Tottenham, in una sola occasione, è riuscito a calciare nello specchio della porta: al 66’, quando Richarlison ha accorciato le distanze.

I padroni di casa avevano messo la sfida sui giusti binari nel primo tempo quando, prima Wilson al 7’ e poi Iwobi al 34’, avevano siglato i goal che erano valsi il doppio vantaggio.

Proprio la prima delle due reti è stata fortemente contestata da Tudor, che ha ravvisato una spinta di Raul Jimenez ai danni di Dragusin ad azione in corso.

“Ha spinto ed hanno segnato, è logicamente fallo. Hanno segnato approfittando della situazione. Non ha pensato alla palla, ha pensato a come barare”.