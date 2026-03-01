Goal.com
FBL-ENG-PR-FULHAM-TOTTENHAMAFP
Leonardo Gualano

Tottenham da incubo: seconda sconfitta in due gare per Tudor e zona retrocessione vicina

Il Tottenham perde ancora e vede farsi sempre più complicata la sua situazione nella classifica di Premier League: nessuna vittoria nel 2026.

Che Igor Tudor fosse atteso da un compito complicato era cosa nota e i primi risultati ottenuti non lo hanno aiutato a rendere il discorso più in discesa.

Il Tottenham perde ancora in campionato e si riscopre in una posizione di classifica realmente da brividi. Gli Spurs non sono ancora riusciti, dopo il cambio di allenatore, ad arrestare la loro incredibile discesa e adesso lo spettro di un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato e in piena lotta per non retrocedere sembra essere più concreto che mai.

I numeri nel 2026 del Tottenham parlano chiaro e la nuova battuta d’arresto sul campo del Fulham li ha resi ancora più preoccupanti.

  • LA VITTORIA DEL FULHAM

    A Craven Cottage il Fulham si è imposto meritatamente per 2-1, al termine di una partita nella quale il Tottenham, in una sola occasione, è riuscito a calciare nello specchio della porta: al 66’, quando Richarlison ha accorciato le distanze.

    I padroni di casa avevano messo la sfida sui giusti binari nel primo tempo quando, prima Wilson al 7’ e poi Iwobi al 34’, avevano siglato i goal che erano valsi il doppio vantaggio.

    Proprio la prima delle due reti è stata fortemente contestata da Tudor, che ha ravvisato una spinta di Raul Jimenez ai danni di Dragusin ad azione in corso.

    “Ha spinto ed hanno segnato, è logicamente fallo. Hanno segnato approfittando della situazione. Non ha pensato alla palla, ha pensato a come barare”.

  • Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    DUE SCONFITTE SU DUE PER TUDOR

    Quella patita sul campo del Fulham è stata per Igor Tudor la seconda sconfitta in altrettante partite alla guida del Tottenham.

    L’ex tecnico della Juventus, che ha sostituito l’esonerato Thomas Frank sulla panchina degli Spurs lo scorso 14 febbraio, aveva infatti esordito con un pesante 4-1 interno contro l’Arsenal in una sfida valida per il 27° turno di Premier League.

  • GLI SPURS MALE COME NEL 1994

    Per l’ultima vittoria in campionato del Tottenham bisogna tornare allo scorso 28 dicembre, quando sconfisse per 1-0 il Crystal Palace, ovvero la prossima squadra che affronterà nel ventinovesimo turno di Premier League.

    Da allora ha inanellato quattro pareggi e ben sei sconfitte, le ultime quattro delle quali consecutive.

    Questo vuol dire che gli Spurs non hanno mai vinto nel torneo nel 2026 e che, soprattutto, hanno mancato l’appuntamento con il successo per ben dieci giornate di fila.

    Per un’astinenza così lunga bisogna tornare al 1994, quando in panchina sedeva Osvaldo Ardiles: in quell’occasione, il Tottenham si salvò per tre soli punti.

  • Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    A +4 SULLA ZONA RETROCESSIONE

    Il Tottenham, quando mancano solo dieci turni alla fine della Premier League, occupa la sedicesima posizione in classifica, con 29 punti frutto di sette vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte.

    Le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, e dunque sul West Ham terzultimo, sono appena quattro. Gli Spurs potrebbero essere costretti a giocarsi la salvezza nelle ultime giornate proprio contro gli Hammers e il Nottingham Forest, che insegue staccato di due punti.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
