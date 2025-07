Torriani brilla in amichevole: Milan, quale futuro? Potrebbe andare a giocare

Il giovane portiere ha fatto vedere ottime cose nella sfida contro l’Arsenal: Allegri e Tare riflettono, potrebbe andare a farsi le ossa altrove.

Il Milan si gode il talento di Lorenzo Torriani. Il portiere classe 2005 ha fatto una grandissima partita nell’amichevole contro l’Arsenal, destando grande attenzione fra i tifosi rossoneri. Il ragazzo ha dimostrato grande maturità e talento nel test disputato al cospetto di una delle semifinaliste dell’ultima Champions League.

Non è la prima volta che Torriani fa benissimo in pre-season: già nell’estate del 2024 si era messo in evidenza contro Man City, Real Madrid e Barcellona.

E, adesso, l’interrogativo riguarda il suo possibile futuro prossimo: tenerlo e puntarci o farlo crescere altrove?