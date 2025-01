Torres-Pescara dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Inizierà con un big match il 2025 del girone B di Serie C NOW. Al Vanni Sanna scocca l’ora della capolista: il Pescara di Baldini giunge in Sardegna per sfidare la Torres. Biancazzurri reduci dal pari contro la Ternana, con cui al momento è condiviso il comando del campionato a quota 41 punti. La Torres, invece, prima di Natale, era riuscita a espugnare Pesaro, consolidando il quarto posto e riducendo le distante proprio dal Pescara.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.