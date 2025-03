Torna Neres e il Napoli cambia ancora modulo: così Conte può ritrovare goal e gioco

Contro il Milan il tecnico ha deciso di riorganizzare la squadra: scelta vincente e che può dare lo sprint per il finale di stagione.

All'inizio della sua carriera Antonio Conte era definitivo come un allenatore piuttosto rigido sul modulo: inizialmente era convinto del 4-2-4 con cui era partito anche nell'esperienza alla Juventus. Poi è passato al 3-5-2 che ha portato avanti per tantissimi anni e sempre nelle stagioni in Italia (oltre che con la Nazionale).

Già da tempo quell'etichetta non era più attaccata all'allenatore e sicuramente non potrà essere più visto come un tecnico che non cambia dopo questa stagione sulla panchina del Napoli.

Conte infatti ha cambiato più volte sistema di gioco passando dalla difesa a tre a quella a quattro svariate volte, a seconda del momento e dei giocatori a disposizione. Contro il Milan, in una partita che poteva allontanare il Napoli dal primo posto, è tornato al 4-3-3. Una mossa vincente, sarà riproposta anche nelle prossime partite?