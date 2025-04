Torino-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Torino e Venezia giocano l’anticipo: granata per il decimo posto, arancioneroverdi in lotta per la salvezza. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Si giocherà fra Torino e Venezia l’anticipo del venerdì sera del 35° turno di Serie A Enilive. All’Olimpico-Grande Torino motivazioni molto diverse a confronto; da una parte c’è la voglia dell’ex Paolo Vanoli si portare i granata a chiudere nella parte sinistra della classifica. Di contro, però, occhio al Venezia: in caso di vittoria, i veneti uscirebbero almeno temporaneamente dalla zona retrocessione, in attesa di capire cosa succederà a Empoli e Lecce nel corso del weekend. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto