Torino risucchiato nella lotta salvezza: calendario, rendimento e scontri diretti, ora deve cambiare marcia

Solo fino a poche settimane fa, quello del Torino sembrava essere un campionato non certamente destinato a passare alla storia, ma comunque avviato verso un epilogo scontato: la permanenza in Serie A.

La compagine granata, pur senza entusiasmare, era riuscita a spingersi in una zona di classifica tranquilla, il tutto mentre in coda si formava un gruppo sempre più vasto di squadre che stavano lottando per la salvezza.

Quel gruppo, con il passare delle giornate, si è sgranato e, mentre alcune rivali non sono riuscite a cambiare marcia, altre lo hanno fatto, risucchiando proprio il Toro in un argomento che sembrava non dovesse riguardargli.

Nel ventiseiesimo turno di campionato, il Torino era chiamato a un vero e proprio bivio che aveva assunto le sembianze del Genoa e la pesante sconfitta patita a Marassi rischia ora di rendere il finale di stagione molto più complicato di quanto era lecito immaginare.