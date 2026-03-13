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Torino Parma SimeoneGetty Images
Michael Baldoin

Torino-Parma 4-1, pagelle e tabellino: Simeone la sblocca subito, Vlasic è ovunque, Pellegrino non basta, sfortunati Delprato e Keita, male Suzuki

La formazione di D'Aversa supera quella di Cuesta con il risultato di 4-1 e si porta a nove punti dalla zona retrocessione e proprio una lunghezza dietro gli avversari di giornata.

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In un clima quasi surreale, con il tifo organizzato del Torino che ha deciso di disertare la sfida contro il Parma del venerdì sera, i granata conquistano tre punti fondamentali, che profumano di colpo decisivo per la salvezza.

L’avvio di match è spumeggiante: al 3′ Vlasic si inserisce palla al piede centralmente e grazie a una deviazione di un avversario, fa carambolare palla sui piedi di Simeone, con l'ex Napoli che trafigge clamorosamente Suzuki sotto le gambe da posizione defilata.

Pochi minuti dopo Cuesta è costretto alla prima sostituzione per l’infortunio di Cremaschi, rilevato da Britschgi. Passano meno di 10 minuti e il Parma pareggia con Pellegrino, che di testa, su cross di Strefezza, batte un Paleari non impeccabile. I granata provano a rispondere prima della fine del primo tempo, ma il colpo di testa di Simeone sfiora il palo e termina sul fondo.

I padroni di casa non si accontentano del pareggio e iniziano la ripresa con determinazione, trovando due goal in due minuti: prima Ilkhan, alla sua prima gioia personale in Serie A, ribadisce in rete la potente conclusione di Adams, poi Keita devia sfortunatamente in rete dopo la traversa colpita da Simeone. Il Parma fatica a reagire e non si rende praticamente più pericoloso dalle parti di Paleari e a chiudere il match ci pensa proprio Zapata, entrato dalla panchina, con una super rete dalla distanza.

  • PAGELLE TORINO

    Pronti, partenza, via: Simeone (voto 7) buca Suzuki sotto le gambe e mette subito il match sui giusti binari, realizzando due reti casalinghe di fila per la prima volta da quasi cinque anni, quando giocava ancora con l’Hellas Verona nell’ottobre 2021.

    Sempre presente Vlasic (voto 7): il capitano granata è in ogni azione offensiva del Torino, propizia il goal del vantaggio e prova più volte a trovarela gioia personale senza riuscirci.

    Colpevole Ebosse (voto 5.5), che perde la marcatura di Pellegrino sull’1-1, mentre Paleari (voto 5.5) avrebbe potuto fare di più sul colpo di testa dell'argentino.

    VOTI TORINO (3-5-2): Paleari 5.5; Coco 6, Ismajli 6.5, Ebosse 5.5 (93' Marianucci sv); Pedersen 5.5, Ilkhan 7 (76' Prati 6), Gineitis 6, Vlasic 7 (92' Anjorin sv), Obrador 6; Simeone 7 (77' Kulenovic 6), Adams 6.5 (61' Zapata 7). All. D'Aversa.

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  • PAGELLE PARMA

    Quando vede il Torino, Pellegrino (voto 6.5) si scatena: per il classe 2001 del Parma è il quinto goal in Serie A contro i granata, e come sempre con la sua specialità, il colpo di testa. Quella è però anche una delle poche palle giocate del numero 9 del Parma.

    Buone risposte anche da Strefezza (voto 6.5): l’ex Como serve un assist perfetto per l’argentino e poco dopo sfiora il goal con una conclusione dalla lunga distanza, respinta sopra la traversa da Paleari. Nel secondo tempo perde un po' di ritmo come il resto della squadra.

    Male invece Suzuki (voto 4.5): alla sua prima partita in campo dopo quattro mesi di assenza per infortunio, subisce un goal sotto le gambe dopo poco più di due minuti, mettendo subito in salita la serata dei suoi.

    Delprato (voto 5) devia nella propria porta nel tentativo di fermare il destro di Adams, che sarebbe comunque uscito, poi toccato da Ilkhan sulla linea; mentre Keita (voto 5) chiude una partita sfortunata con un’autorete e viene sostituito all’ora di gioco.

    VOTI PARMA (3-5-2): Suzuki 4.5; Delprato 5, Troilo 6 (62' Valenti 5), Circati 5; Cremaschi sv (11' Britschgi 5.5 - 78' Ondrejka sv), Ordonez 5.5 (63' Oristanio 5.5), Keita 5 (63' Estevez 6), Sorensen 5, Valeri 5.5; Strefezza 6.5, Pellegrino 6.5. All. Cuesta.

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  • TABELLINO TORINO-PARMA 4-1

    Marcatori: 3' Simeone, 20' Pellegrino, 54' Ilkhan, 56' aut. Keita, 91' Zapata

    TORINO (3-5-2): Paleari 5.5; Coco 6, Ismajli 6.5, Ebosse 5.5 (93' Marianucci sv); Pedersen 5.5, Ilkhan 7 (76' Prati 6), Gineitis 6, Vlasic 7 (92' Anjorin sv), Obrador 6; Simeone 7 (77' Kulenovic 6), Adams 6.5 (61' Zapata 7). All. D'Aversa.

    PARMA (3-5-2): Suzuki 4.5; Delprato 5, Troilo 6 (62' Valenti 5), Circati 5; Cremaschi sv (11' Britschgi 5.5 - 78' Ondrejka sv), Ordonez 5.5 (63' Oristanio 5.5), Keita 5 (63' Estevez 6), Sorensen 5, Valeri 5.5; Strefezza 6.5, Pellegrino 6.5. All. Cuesta.

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: 59' Ordonez, 59' Delprato, 77' Strefezza, 85' Kulenovic

    Espulsi: -

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